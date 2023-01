Wenn man die Wahl für eine ERP-Software (Enterprise Ressource Planning) getroffen hat, hat man in der Regel auch hohe Erwartungen an das System. Die Software soll schließlich beim täglichen Einsatz signifikante Verbesserungen hinsichtlich der Produktivität oder anderen Kennzahlen erzielen.

Jedoch ist es nicht so einfach, die Effizienz und den Erfolg des eigenen ERP-Systems zu bewerten. Das sind die wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators, Leistungskennzahlen), mit denen Sie den Erfolg und die Effizienz des ERP-Systems messen können.

KPIs, die den Erfolg eines ERP-Systems messen können

Während der Planungs- und Einführungsphase besteht der Fokus darin, die Veränderung für alle möglichst sanft zu gestalten. Es ist nämlich so, dass eine Einführung eines ERP-Systems sehr viel Aufwand, Zeit und Nerven kostet.

Wenn das ERP-System dann irgendwann implementiert wurde, stellt sich die Frage, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Wie kann man den Erfolg messen? Anhand der folgenden KPIs können Sie Aussagen über den Erfolg ihres ERP-Systems treffen.

Die Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit ist einer der wichtigsten Kennzahlen in einem Unternehmen. Ohne zufriedene Kunden ist das Unternehmen langfristig zum Scheitern verurteilt. Ein gutes ERP-System kann Ihnen dabei helfen, die Kundenbeziehungen einfacher zu pflegen und den eigenen Kundenservice zu optimieren. Deswegen sind KPIs, die sich direkt auf die Kundenbeziehung beziehen, sehr aussagekräftig über die Effizienz Ihres ERP-Systems. Nennenswerte KPIs in diesem Zusammenhang könnten die Kundentreue oder schnellere Reaktions- & Antwortzeiten sein.

Die Echtzeitdaten

Ein modernes ERP-System liefert Echtzeitdaten, mit denen Sie einen Überblick über die internen Prozesse erhalten können.

Es macht Sinn sich als Ziel zu setzen, die Echtzeitdaten vor allem für kritische Prozessschritte zu verwenden, beispielsweise für Dashboards, um Fehler oder Störungen in der Produktion anhand der Daten vorhersagen zu können.

Die internen Kosten

In der Regel führt man ein ERP-System ein, um den internen Aufwand und die Kapazitäten im internen IT-Bereich zu verringern. Wenn man die richtige Kombination auf Hardware, Cloud und Software wählt, lässt sich dieses Ziel auch erreichen, ohne dass man die Performance etc. einschränken muss.

Umsatz und Gewinn

Ein Unternehmen muss Umsatz machen, um zu wachsen. Wenn man nach der Einführung eines ERP-Systems einen Umsatzanstieg feststellen kann, der nicht auf andere Faktoren zurückzuführen ist, dann könnte man davon ausgehen, dass sich die Anschaffung des Systems gelohnt hat.

Damit man das herausfinden kann, kann man sich spezifische Kennzahlen genauer anschauen. Wenn sich beispielsweise dank verkürzter Durchlaufzeiten ein erhöhter Deckungsbeitrag feststellen lässt oder wenn das ERP-System für eine optimierte Lagerhaltung sorgt, was wiederum zu Kosteneinsparungen führt - dann ist das ERP-System effizient und es hat sich gelohnt.

Die Arbeitsbelastung

Neben der Kundenzufriedenheit ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit eine sehr wichtige Kennzahl. Wenn Mitarbeiter ständig überarbeitet sind, wirkt sich das dementsprechend negativ auf die Zufriedenheit aus. Mithilfe eines ERP-Systems kann man die Arbeitsbelastung deutlich verringern. Mögliche Anhaltspunkte liefert Ihr System zum Beispiel bei der Kapazitätsbetrachtung Ihrer Produktion. Daraus lässt sich ableiten, welche Prozesse effizienter und optimiert durchgeführt werden können. Wenn Prozesse automatisiert werden können, kann dies die Mitarbeiter entlasten und zufriedener machen.

Die Termintreue

Eine weitere wichtige Kennzahl bei der Einführung eines ERP-Systems kann die Termintreue darstellen. Mithilfe des Systems kann man beobachten, ob das System dabei hilft die Ziele besser zu erreichen und wie sich die Termintreue seit der Einführung auf Ihre Kundenzufriedenheit ausgewirkt hat.

Die Lagerumschlagshäufigkeit

Ein sinnvoller Indikator für viele Verkäufe in einer vordefinierten Zeit stellt der Lagerumschlag dar, denn die Lagerumschlagshäufigkeit und die Lageroptimierung gehen Hand in Hand und sind auch bedeutsame Erfolgsfaktoren. Ein gutes ERP-System kann einen guten Überblick über die Prozesse & Zahlen verschaffen. Daraus lässt sich ablesen, ob es Verbesserungen gab oder wie man Verbesserungen in der Zukunft erzielen kann.

Der Wert des ERP-Systems

Ob sich der Einsatz der ERP-Software auszahlt oder nicht, lässt sich mithilfe von Kennzahlen recht genau ablesen. Wenn die Kundenzufriedenheit bei zunimmt, die Umsätze steigen und die Arbeitsbelastung sinkt, sind dies gute Anhaltspunkte.

