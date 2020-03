Die Bedrohung durch den Coronavirus hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter ihre Arbeit nun von Zuhause aus erledigen und mit ihren Kollegen über teilweise unsichere Internetverbindung kommunizieren müssen. Viele IT-Abteilungen sind deswegen auf der Suche nach Lösungen, um etwa Dokumente geschützt vor Manipulationen über ungesicherte Leitungen übertragen zu können. Eine Möglichkeit zur sicheren Kommunikation bietet die OfficeMaster Suite 7DX des Berliner UC-Spezialisten (Unified Communications) Ferrari Electronics. Sie darf ab sofort drei Monate kostenlos genutzt werden. Erst danach fallen Gebühren an.

Auf seinem Partnertag Ende Februar 2020 stellte das Unternehmen die Lösung im Berliner Spionagemuseum vor. "Im IP-Zeitalter ist das Abfangen und Mitlesen von Dokumenten noch einfacher geworden. Für ein Höchstmaß an Sicherheit setzen wir auf Verschlüsselung der Dokumente und des Transportweges und eine optionale Blockchain-Anbindung. Mehr Sicherheit geht nicht", betonte Stephan Leschke, Vorstandsvorsitzender der Ferrari Electronic AG, auf der Veranstaltung.

Die OfficeMaster Suite 7DX lässt sich nach Angaben des Unternehmens unabhängig vom Standort und auf jedem Endgerät betreiben. Die UC-Lösung erweitert das E-Mail-System in Unternehmen um NGDX (Next Generation Document Exchange), Fax, SMS und Voicemail. Im Serviceportal von Ferrari Electronics können interessierte Unternehmen und Partner Testlizenzen herunterladen, die sich drei Monate lang nutzen lassen. Das Angebot gilt ab sofort und endet nach derzeitigem Stand am 30. Juni 2020.

