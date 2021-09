Dort verkauften Christian Paulus und sein leider schon 2015 verstorbener Geschäftspartner Marco Rechenberg PCs, Software und TK-Anlagen samt zugehöriger IT-Dienstleistungen. Das Fachhandelsgeschäft wuchs und gedieh, auch die Anzahl der Mitarbeiter nahm stetig zu, so dass man 2006 von der Bahnhofs- in die Gabelsbergerstraße innerhalb Schwandorfs umzog.

2015 hat die Frau vom Allein-Geschäftsführer Christian Paulus Inez die Prokura übernommen. Ende 2016 hat sich der IT-Dienstleister in DS Deutsche Systemhaus GmbH umbenannt und damit sein verändertes Geschäftsmodell - mehr Systemhaus denn stationärer Laden - dokumentiert. Im Januar 2017 wurde eine Niederlassung in München eröffnet. Ein Jahr später erfolgte die Gründung der DS Austria GmbH - mit Niederlassungen in Salzburg und Linz. 2019 hat die DS-Gruppe die Füssner Computersysteme GmbH in Rheine/Münsterland übernommen. Ferner entstand eine weitere Zweigstelle in Schwandorf, die Unternehmensberatung DS Consult + Compliance in der Ettmannsdorfer Str. Über all diese Filialen können nun Kunden in ganz Deutschland und Österreich bedient werden.

2020 hätte die DS Deutsche Systemhaus GmbH eigentlich ihr 25-jähriges Firmenjubiläum feiern sollen, Corona-bedingt fiel die Party aus uns wurde nun ein Jahr später nachgeholt. Aus diesem Anlass übergab Richard Brunner, Geschäftsstellenleiter der IHK Cham, dem DS-Geschäftsführer Christian Paulus eine Urkunde.

Und die DS-Gruppe ist für die Zukunft gut aufgestellt. Um eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens sicher zu stellen und dem wachsenden Mitarbeiterstamm ausreichend Platz zu bieten, erwarb das Ehepaar Paulus das Gebäude der ehemaligen Bäckerei Sittl in Schwandorf-Ettmannsdorf. Dort entstehen nun neue moderne Büro- und Meeting-Räume, der Umzug dorthin steht kurz bevor.

Darüberhinaus engagieren sich Inez und Christian Paulus auch sozial. Die 2017 gegründeten DS hilft Ggmbh unterstützt lokale soziale Einrichtungen, Hilfsorganisationen, Vereine, Familien und Einzelpersonen nach Schicksalsschlägen.

