Ebay startet mit dem globalen Ausbau seiner End-to-End-Zahlungsabwicklung. Das Unternehmen hatte Ende 2018 damit begonnen, den End-to-End-Zahlungsprozess auf seinem Online-Marktplatz zu verwalten und verzeichnet bereits Erfolge mit seinen Einführungen in den USA und Deutschland. Zum Ende des zweiten Quartals 2020 wickelte Ebay dort bereits Zahlungen für fast 42.000 Händler1 ab, dabei wurden Zahlungen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar an Handelsvolumen umgesetzt.

Bisher wurde das Tempo der Einführung durch eine Betriebsvereinbarung mit der einstigen Unternehmenstochter Paypal geregelt, in der festgelegt wurde, wie schnell Ebay die Zahlungsabwicklung skalieren konnte. Da diese Vereinbarung nun ausgelaufen ist, kann Ebay mit der vollständigen Einführung der Zahlungsabwicklung schnell vorankommen, was Kunden1 einen weiteren Schritt in Richtung einer benutzerfreundlicheren Umgebung und eines modern gestalteten Marktplatzes bringt.

"Der heutige Tag markiert für Ebay einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einer technologie-getriebenen Neuorientierung unseres Marktplatzes und bietet unseren Käufern1 und Verkäufern1 auf der ganzen Welt eine verbesserte und unkompliziertere Nutzungserfahrung", so Jamie Iannone, Präsident und CEO von Ebay.

Implementierung soll 2022 abgeschlossen sein

Die Zahlungsabwicklung bei Ebay soll das Verkaufen und Bezahltwerden auf dem Marktplatz vereinfachen Händlern1 eine bequemere Handhabung ihres Geschäfts ermöglichen. Über die Zahlungsabwicklung ist Ebay zudem in der Lage, Käufern1 eine höhere Flexibilität und neue Zahlungsoptionen anzubieten, wie Kredit-, Debit- und Geschenkkarten und Paypal.

Apple Pay ist als Zahlungsoption auf iPhone und iPad verfügbar. Google Pay ist auf der Ebay-Website und auf der Ebay Android App verfügbar. In Deutschland besteht zudem die Option, über das SEPA-Lastschriftverfahren zu bezahlen, in Australien werden Afterpay und in Kanada PayBright als Zahlungsoption ermöglicht.

In den kommenden Wochen wird Ebay die Zahlungsabwicklung nun in Großbritannien, Australien und Kanada aktivieren und hat bereits damit begonnen, Hunderttausende von Händlern1 in diesen Märkten für die Nutzung zu registrieren. Weltweit sind 255.000 Händler1 für die Zahlungsabwicklung registriert. Damit ist Ebay auf einem guten Weg, die Mehrheit der Händler1 weltweit bereits 2021 in die Zahlungsabwicklung einzubinden und den Implementierungsprozess der Zahlungsabwicklung im Jahr 2022 abzuschließen.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.