Ebay Deutschland weitet mit seinem Programm "zertifiziert generalüberholt" das Angebot nachhaltiger Produkte aus. Hersteller und Händler können sich ab sofort registrieren lassen und so ihre generalüberholten Artikel schneller auffindbar machen. Damit geht der Online-Marktplatz auf das zunehmende Interesse der Käuferinnen und Käufer an nachhaltigen Produkten ein. In seinem B-Ware Center bietet Ebay Deutschland bereits seit 2015 eine breite Auswahl von Retouren, Vorführgeräten, gebrauchten und generalüberholten Produkten an. Das B-Ware Center wurde 2015 zunächst für Elektronik-Produkte ins Leben gerufen und 2020 um zahlreiche weitere Kategorien, darunter Haus & Garten, Auto & Motorrad sowie Business & Industrie erweitert. Es enthält mittlerweile über drei Millionen Artikel.

Die nun verfügbare Zertifizierung soll zusätzliche Vorteile für Händlerinnen und Händler bieten: Die Produkte sind mit einem "zertifiziert generalüberholt" Siegel gekennzeichnet, das die Auffindbarkeit der Produkte für Nutzerinnen und Nutzern erhöhen soll. Ein weiterer Vorteil laut Ebay: Zertifizierte Artikel würden seltener mit der Begründung "Artikel nicht wie beschrieben" zurückgegeben, so ließen sich zusätzliche Kosten vermeiden.

Bereits über 800 Markenangebote verfügbar

Zum Start des Programms sind über 800 Angebote von Marken wie Dyson, De'Longhi, GoPro und Razer im Ebay B-Ware Center verfügbar. In den kommenden Monaten kommen weitere Marken und Hersteller hinzu. Zertifiziert generalüberholte Artikel werden vom Hersteller oder von einem vom Hersteller zugelassenen Anbieter anhand von festgelegten Kriterien professionell geprüft, gereinigt, generalüberholt und inklusive Zubehör neu verpackt.

Händlerinnen und Händler, die ein "zertifiziert generalüberholt"-Siegel erhalten wollen, müssen vom Hersteller autorisierte Anbieter sein und belegen können, dass sie zum Wiederverkauf der Produkte des Herstellers autorisiert sind. Zudem können sie für zertifiziert generalüberholte Produkte eine einjährige Verkäufergarantie gewährleisten. Das Sortiment der Verkäufer muss den Anforderungen für den Ebay-Artikelzustand "Zertifiziert generalüberholt" entsprechen. Das Ebay-Konto interessierter Händler darf nicht eingeschränkt sein und der Servicestatus muss "überdurchschnittlich" oder "Verkäufer mit Top-Bewertung" lauten.

Alle weiteren Infos sowie das Anmeldeformular zum Programm "zertifiziert generalüberholt" finden alle interessierten Händlerinnen und Händler auf den Seiten von Ebay.