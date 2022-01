Bereits vor einem halben Jahr gab es Erfolgsmeldungen aus dem Wortmann-Unternehmenssitz im ostwestfälischen Hüllhorst: Die gesamte Wortmann-Gruppe, zu der rund 25 Unternehmen und Beteiligungen gehören, konnte bereits nach einem halben Jahr die Milliardenmarke knacken. Und die Hälfte des Umsatzes entfiel dabei auf die die familiengeführte Wortmann AG mit Distribution und IT-Fertigung (ChannelPartner berichtete).

Nun konnte die Wortmann AG ihren Erfolgskurs fortsetzen und tatsächlich mit einer Steigerung von drei Prozent für 2021 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro allein für die AG ausweisen. Doch Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann denkt dabei nicht nur an den eigenen Erfolg: "Wir nehmen dieses Ergebnis erfreut zur Kenntnis, sind aber mit unseren Gedanken immer auch bei den Menschen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht", gibt er zu bedenken. Als Beispiel nennt Wortmann die vielen Menschen, die in vor einigen Monaten durch die Flutkatastrophe ihr Hab und Gut verloren haben und unverschuldet in existentielle Not geraten sind.

So hat auch die Pandemie den Hüllhorster PC-Fertiger und Distributor weit weniger stark getroffen als andere. "Wir waren davon ausgegangen, vor allem im zweiten Halbjahr mit einem Umsatzrückgang rechnen zu müssen. Die Zahlen waren aber auch im dritten und vierten Quartal mehr als beständig und wir konnten in fast allen Bereichen zulegen. Basis dafür war und ist eine herausragende Belegschaft, der mein Dank gilt", meint der Vorstandschef.

Bester Vollsortiment-Distributor

Im Kerngeschäft konnte der Umsatz mit der Eigenmarke Terra im PC-Geschäft "relativ stabil" gehalten werden. Bei Notebooks, Displays und Servern aber auch im der Distributionsgeschäft hat Wortmann zugelegt. Die Bereiche Service und Dienstleistungen entwickelten sich erfolgreich mit Steigerungen von rund fünf Prozent. Bei Cloud- und Finanzprodukte vermeldet Wortmann sogar Zuwächse von rund 50 beziehungsweise 40 Prozent. Auch Position im Auslandsgeschäft hat sich laut Wortmann "gefestigt".

Dass auch die Reseller mit Wortmann zufrieden sind, zeigt sich bei den erst kürzlich von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehenen Channel Excellence Awards: In der Kategorie "Vollsortiment-Distributoren" konnte Wortmann den ersten Platz belegen (Channel Excellence Awards 2022).

Der Wachstumskurs schläft sich auch in der Belegschaft nieder: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 30 neue Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt nun rund 730 Mitarbeiter, davon knapp 100 in Ausbildung. "Wir wollen auch in unserem 36. Geschäftsjahr an unseren eigenen Stärken und Idealen in einem schwieriger werdenden Markt festhalten und werden auch in Zukunft ein solider Geschäftspartner sein, um weiter sichere Arbeitsplätze zu schaffen", verspricht Siegbert Wortmann. Man brauche sich "vor keinem anderen Unternehmen verstecken". So will Wortmann sich auch im laufenden Jahr zum Produktionsstandort Deutschland sowie zu Bildung und Ausbildung im eigenen Hause bekennen. "Ich freue mich, dass wir für die nächste Erweiterungsstufe der Terra Cloud mit den Cubes 8 bis 13 schon weit in den Planungen vorangeschritten sind", berichtet der Firmenchef.



10.000 Bierfässer mit dem Terra-Bräu von Wortmann und der Privatbrauerei Barre warten auf den Versand zu Resellern in ganz Europa.

Florian Börner von Hecom will das Fass gar nicht mehr loslassen-

Auch im schwäbischen Böblingen beim Systemhaus IT Logware ist der Hopfengruß aus Ostwestfalen angekommen.

Hoch die Tassen! Partystimmung bei IT+S in Freudenstadt.

Eilige Lieferung per Dienstwagen bei Media-Service in Isernhagen.

Kaffee oder doch gleich ein gepflegtes Feierabendbier? Die Antwort dürfte den Media-Service-Spezialisten nicht schwergefallen sein.

Tierischer Gruß aus dem Saarland: Mops „Siri“ unterbricht für das Foto-Shooting kurz seine Schicht bei 3 Plus Solutions an der Kunden-Hotline.

Daumen hoch und Tauchergeste „Alles in Ordnung“ bei Rafael Erkert und Sascha Siemons von Sieman’s EDV aus Leinfelden-Echterdingen. Oder wollen die beiden damit signalisieren, dass sie auch 10 Fässer genommen hätten?

Bei der Pari Personal GmbH in Berlin wird das Terra-Fass mit durchschlagender Wirkung verteidigt.

Die Reeperbahn ist um eine Attraktion reicher.

Der goldene Treppenaufgang im Hamburger Ding: United Cyber Space hat das Wortmann-Fass in der Coworking- und Event-Location auf dem Hamburger Kietz in Position gebracht.

Das Bier von Wortmann ist schon da. Welcher Distributor schickt jetzt die Brotzeit? Das fragt sich die Belegschaft von Otott Bürotechnik im hessischen Einhausen.

Die Terra-PCs bestechen durch ein hervorragendes Kühlsystem. Da kann locker noch ein Bierfass mitgekühlt werden. Das haben die Experten vom Plochinger Systemhaus Meins und Vogel im Praxistest intensiv überprüft.

