Also erweitert sein Angebot im Bereich IT-Sicherheit um die für kleine und mittelgroße Unternehmen konzipierten Produkte von Enginsight. Das Unternehmen aus Jena bietet eine Plattform, die IT-Überwachung, Schwachstellen-Scans, Netzwerk- und Anwendungssicherheitsanalysen, Risikobewertungen, Compliance-Checks und Datenanalysen ermöglicht. Im Also-Portfolio steht sie damit also neben Enterprise-Produkten wie der QRadar-Suite von IBM, den Produkten von Greenbone und Kaspersky sowie Angeboten der niederländischen Firma QS Solutions, die Teilbereiche davon abdecken.

Von der Partnerschaft erhofft sich Enginsight, das bisher bereits mit Tarox und ComTeam kooperiert hat, Zugang zum breiten Händlernetz von Also und darüber dann zu einer Vielzahl von KMU. Außerdem hofft der Anbieter, der erst kürzlich eine ansehnliche Wachstumsfinanzierung bekommen hat, mit Also als Distributionspartner seine europäische Expansion forcieren zu können.

Enginsight als Partner im Also Security Circle

"Wir freuen uns, Enginsight in unser Portfolio aufzunehmen und unseren Partnern eine fortschrittliche, zukunftsfähige Cybersecurity-Lösung anzubieten", sagt Marc Hövelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity DACH bei Also. "Die Plattform von Enginsight ist wirklich einzigartig auf dem Markt, da sie Cyber-Bedrohungserkennung, automatische Sicherheitsprüfungen, Penetrationstests und SIEM-Funktionen in einer Lösung vereint. Dieses umfassende Angebot macht Enginsight zu einem wertvollen Partner für den ganzheitlichen Ansatz unseres Also Security Circle."

Für Mario Jandeck, einen der Gründer und CEO von Enginsight, ist Zusammenarbeit mit Also "ein wichtiger Meilenstein, der einen breiteren Zugang zu unseren innovativen Technologien ermöglicht. Das starke Partnernetzwerk von Also und die enge Zusammenarbeit mit Resellern ermöglicht es uns, unsere Präsenz über die DACH-Region hinaus strategisch auszubauen und Unternehmen jeder Größe mit fortschrittlichen IT-Sicherheitslösungen zu unterstützen."

Jandeck weiter. "Besonders unsere Expansionspläne in EU-Länder werden durch diese Kooperation maßgeblich unterstützt. Also ist für uns der ideale Partner, um unser internationales Wachstum voranzutreiben und Unternehmen in ganz Europa eine hochwirksame, aber handhabbare Cybersecurity-Lösung zu bieten."

Wie Also Enginsight-Partner unterstützt

Also bietet neben dem Zugriff auf die Cybersecurity-Plattform von Enginsight umfassenden Support und flankierende Dienstleistungen, die bei der erfolgreichen Durchführung von Projekten helfen können. Für Anfragen zur Enginsight-Plattform steht im Also Security Team Ingo Schaepe unter ingo.schaepe@also.com oder telefonisch unter 02921-992429 zur Verfügung.

Zum Auftakt der Kooperation präsentiert sich Enginsight auf dem Also Solution Day am 1. April 2025 in Luzern. Weitere gemeinsame Veranstaltungen, um Partnern eine praxisnahe Einführung in die Plattform zu geben und die internationalen Vertriebsmöglichkeiten zu stärken, sind bereits in Planung.

