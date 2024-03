Estos hat seine personelle Neuaufstellung abgeschlossen. Nachdem Christian Zinke den Posten des Marketingleiters und Alexander Seyferth den des Geschäftsführers übernommen hat, wurde jetzt auch die seit Januar interimsmäßig von Oliver Heim ausgeübte Vertriebsleitung in neue Hände gelegt: Florian Kiermeier ist nun bei Estos Vice President Sales für den DACH-Raum.

"Ich freue mich sehr, meine Expertise und Energie für die Estos einzubringen", sagt Kiermeier. Ihn habe zum einen die Software überzeugt, zum anderen das Team. "Mit so guten Voraussetzungen können die kommenden Jahre nur erfolgreich werden", ist Kiermeier optimistisch. Die Stelle muss ihn wirklich angesprochen haben: Er tauschte sie gegen ein Leben mit seiner Familie auf einem Segelboot ein, mit dem er in den vergangenen anderthalb Jahren zweimal den Atlantik überquert hat.

"Wir sind aktuell dabei, unseren Vertrieb umzubauen", sagt Estos-Geschäftsführer Alexander Seyferth. "Unser Ziel ist es, unsere Vertriebspartner künftig noch besser zu unterstützen, um gemeinsam kontinuierlich noch erfolgreicher zu werden. Mit unserem neuen Vertriebsleiter sind wir diesem Ziel wieder ein gutes Stück nähergekommen."

Weitere Maßnahmen, um zusammen mit Distributoren und Resellern die Marktpräsenz zu stärken, sind in Planung. Außerdem will Estos in Service und Entwicklung investieren und das Partnermodell vereinfachen. "Unser Fokus für die nächsten Jahre liegt auf einer UCaaS-Produktlinie", erklärt Seyferth. "Wir gehen mit großen Schritten Richtung Zukunft - und fühlen uns hier bestens aufgestellt für die kommenden spannenden Jahre."

Mehr zu Estos

Estos integriert ChatGPT direkt in UC-Software

Estos und Starface marschieren gemeinsam getrennt

Estos integriert ChatGPT direkt in UC-Software