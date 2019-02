Eugen Munzinger verantwortet ab sofort das E-Tail-Geschäft für den IT-Channel bei der Eaton Electric GmbH. Mit der neu geschaffenen Rolle soll der Vertrieb im USV-Bereich sowie die direkte Betreuung aller Online-Accounts inklusive Amazon ausgebaut werden. Munzinger berichtet an Adrian Hanslik, Head of Sales Germany IT-Channel.

Der gelernte IT-System-Kaufmann kommt von AVM, wo er zuvor dreizehn Jahre im Vertrieb arbeitete, zuletzt als Key Account Manager E-Tail. In dieser Position verantwortete er bereits die Optimierung des Geschäfts mit Online-Händlern. Zuvor war er bei der baden-württembergischen Elektrofachmarkt-Kette HEM beschäftigt, die seit 2013 zur Expert-Gruppe gehört.

In seiner neuen Rolle ist Munzinger neben der gesamten Verwaltung und Optimierung der Zusammenarbeit mit Amazon auch für die Vermarktung von E-Tail-Produkten aus dem Einstiegsbereich der Offline- und Line-Interactive-USV-Lösungen bei namhaften Online-Shops verantwortlich.

"Wir freuen uns, mit Eugen Munzinger einen ausgewiesenen Experten für das E-Tail-Geschäft mit an Bord zu haben", sagt Adrian Hanslik, Head of Sales Germany IT-Channel bei Eaton. "Das Einkaufsverhalten der Kunden und Reseller verändert sich stetig – und mit ihnen die verschiedenen Absatzwege. Darum wollen wir künftig unsere Präsenz in diesen Absatzkanälen ausbauen und stärken. Daher freut es uns besonders, dass wir unseren E-Tail-Kunden nun mit einem eigenen Head Account ein strategisches Management und direkte Betreuung bieten können."