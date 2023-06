Euronics bleibt der in den letzten Jahren eingeleiteten Digitalisierungsstrategie treu. Gestützt wird die Verbundgruppe dabei von einer über dem Marktniveau liegenden Geschäftsentwicklung wie Vorstandssprecher Benedict Kober auf der traditionellen Summer Convention in Mallorca erklärte. "Die Performance im ersten Quartal des Kalenderjahres lag deutlich über dem Marktniveau und wurde durch einen besonders positiven Umsatz im März 2023 bestätigt", so Kober. "Das gibt der Verbundgruppe Rückenwind, um die eigene Strategie konsequent voranzutreiben." Für noch mehr Relevanz am Markt will Euronics auf eine neue Ebene der Digitalisierung setzen sowie auf ein profitables Wachstum durch Expansion. Darüber hinaus möchte Verbundgruppe aus Ditzingen die Kundengewinnung durch zielgerichtete Marketing-Investments forcieren und seine Service-Exzellenz noch weiter festigen. Bei der Umsetzung der strategischen Eckpunkte soll die Kundenzentrierung stets im Fokus stehen, so Vorstandssprecher Kober.

Gegenüber dem Endkunden wird die Umsetzung der nächsten Phase der Digitalisierungsstrategie von Euronics durch eine neue Marketingkampagne flankiert: Die "EUDEDEUTLICHSPAREN-Wochen" sollen ab Ende Juni im Zuge einer 360 Grad-Kampagne über zwei Monate und alle medialen Kanäle hinweg über sieben Millionen Menschen in ganz Deutschland mit Werbeanzeigen zur Aktion selbst sowie wöchentlich wechselnden Angeboten erreichen. Zudem wird im Rahmen der Aktionswochen die Kundenbindungs-App "Meine Euronics" beworben, die am 1. Juni gelauncht wurde und neben den Angeboten der Kampagne weitere Services, Rabatte und Aktionen bietet. Wie Euronics-Vorstand Jochen Mauch vor einigen Wochen im Gespräch mit ChannelPartner erklärte, soll die App neben der Incentivierung von Käufen und dem Ausspielen von Marketing-Aktionen auch als Kanal für die Service-Kommunikation mit den Kunden und für die Personalisierung des Angebots der Verbundgruppe fungieren. Für Mauch stellt das im Verbundgruppenkontext bislang einzigartige Loyaltyprogramm deshalb auch einen Teil der Positionierung von Euronics als auf digitalaffine und fortschrittlich denkende Konsumenten ausgerichtete Handelsmarke dar.

Digitalbeirat begleitet Umsetzung neuer Maßnahmen

Ganz im Sinne dieser Ausrichtung wurde auch auf der Summer Convention die Digitalstrategie der Verbundgruppe weiter geschärft. Das erklärte Ziel von Euronics ist es dabei, eine einheitliche Strategie mit und für die ganze Genossenschaft zu entwickeln, um gemeinsam noch stärker zu werden. Dabei geht es der Verbundgruppe darum, die Erwartungen der Konsumenten mit den Interessen der Mitglieder, den Aufgaben der Genossenschaft und den Chancen des Marktes bestmöglich zu verbinden. Dafür wird das Projektteam künftig von einem neu eingerichteten Digitalbeirat, bestehend aus ausgewählten Mitgliedern, unterstützt. Der zentrale Online-Shop ist dabei nur ein Baustein der Gesamtlösung. Es braucht eine fundiert ausgearbeitete Multichannel-Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie, bei der der stationäre Handel weiterhin die tragende Säule bleibt.

Wie auf der Summer Convention den Mitgliedern präsentiert wurde, hat die Euronics-Zentrake für den Fokus auf die Consumer Journey im eigenen Online-Shop diverse Analysen durchführen lassen. Als Ergebnis soll zum einen die Zusammenarbeit mit den Industriepartnern weiterentwickelt werden, wobei es um Multichannel-Partnerschaften auf Augenhöhe geht, die es Euronics erlauben, Ideen und Produkte der Partner noch besser über alle Vertriebswege in Szene zu setzen. Zum zweiten sollen die digitalen Vertriebswege optimiert werden, indem eine modulare Logistikstrategie im engen Zusammenspiel mit den Mitgliedern erarbeitet und implementiert wird. Und schließlich will Euronics auch künftig die Zuführung in den stationären Handel verbessern mit dem Ziel, die hybride Stammkundschaft zahlenmäßig auszubauen. Denn für die Verbundgruppe bietet das Prinzip "Click & Collect" erklärtermaßen nach wie vor enormes Frequenz- und Umsatzpotenzial.

Digitale Beratungshilfe für Euronics-Fachhändler

Die digitale Kompetenz der Verbundgruppe soll weiterhin von der Servicestärke der Partner vor Ort ergänzt werden. "Der Service-Gedanke ist und bleibt eine der großen Stärken der Verbundgruppe", hieß es dazu auf der Summer Convention in Mallorca. Mit seinem Service-Ökosystem habe Euronics Unternehmen ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal im Markt. Es umfasse neben einer umfangreichen digitalen Wissensdatenbank und einer virtuellen Service-Organisation auch zahlreiche Schulungsofferten.

Ein weiterer Meilenstein im Bereich Service-Exzellenz soll nun die sogenannte "HIW"-App sein, die den digitalen und physischen POS noch enger zusammenwachsen lässt. Damit haben Mitarbeiter auf der Fläche immer alle Informationen in der Hand. Die App wird die Händler künftig bei der Optimierung der Customer Journey vertrieblich unterstützen sowie den Zugriff und die Verwaltung von Kundendaten erheblich beschleunigen. In der Applikation ist zudem das neue umfangreiche Servicehandbuch von Euronics verfügbar. Dieses enthält zahlreiche Tipps und Tricks, Best Practice Beispiele und die Möglichkeit, Servicefälle direkt vorzuqualifizieren: also alles, um höchste Service-Qualität in Richtung Endkunde zu liefern. Ziel ist es, relevante Prozesse für die Mitglieder deutlich zu erleichtern und ein konstant hohes Servicelevel abbilden zu können.

Starke Resonanz auf das Veranstaltungsformat Summer Convention

Für die mittlerweile elfte Ausgabe der Euronics Summer Convention kamen die wichtigsten Player der Branche auf Mallorca zusammen. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestehend aus Mitgliederbetrieben, Vertreterinnen und Vertretern von Industrie- und Dienstleistungspartnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Ditzinger Zentrale fanden sich vom 10. bis 12. Juni 2023 in Palma ein, um sich im Rahmen des einzigartigen Branchentreffs persönlich auszutauschen und über die neuesten Trends und Entwicklungen zu diskutieren.

Das Fazit von Euronics-Vorstandssprecher Benedict Kober: "Auch in diesem Jahr konnten wir uns über rekordverdächtige Teilnehmerzahlen und eine hohe Relevanz freuen, die unsere Veranstaltung bei Händlern und Partnern genießt. Im Zentrum der diesjährigen ESC standen die Themen Wachstum, Wertschöpfung und Digitalisierung - immer unter Berücksichtigung des absoluten Fokus auf die Endkunden und ihre individuellen Bedürfnisse. Die positive Resonanz unserer Gäste sowie die angeregten Diskussionen über die präsentierten Inhalte haben gezeigt, dass wir damit sowohl den Nerv der Zeit als auch den der Branche getroffen haben." Komplettiert wurden die zahlreichen Vorträge und spannenden Präsentationen von Euronics durch exklusive Produktvorstellungen seitens der Industriepartner sowie durch ein informatives Rahmenprogramm, durch das die bekannte Moderatorin Judith Rakers führte.