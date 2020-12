Die Verbundgruppe Euronics blickt auf eine erfolgreiche Black Week zurück. Das erklärte Vorstandssprecher Benedict Kober im Gespräch mit Channelpartner. "Der November lief bereits insgesamt sehr gut und obwohl unsere Planung für die Black Week ambitioniert war, lag das Ergebnis noch einmal deutlicher darüber." So hätten sich am Black Friday die Umsätze bei Euronics im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Diese Entwicklung sei sowohl im stationären Geschäft zu beobachten gewesen, aber noch mehr im Online-Handel. "Unsere Online-Umsätze im November und in der Black Week lagen auf dem doppeltem Niveau von 2019", so Kober.

Besonders freut den Verbundgruppen-Chef, dass Euronics inzwischen auch im Online-Geschäft eine starke Marke geworden ist. So nehme die Anzahl der Kunden, die ihren Einkauf direkt auf der Webseite unter euronics.de starteten, stetig zu. Vor diesem Hintergrund sei die Verbundgruppe froh, dass man den Euronics Online-Marktplatz - um die dezentrale Händlerstruktur online abzubilden, setzt die Gruppe auf ein internes Marktplatzmodell - in den letzten Monaten erneuert habe. "Mit unserer alten Plattform wären wir in dieser Black Week an unsere Grenzen gestoßen. Der Relaunch hat uns geholfen, dass wir trotz der hohen Nachfrage überhaupt keine Performance-Probleme hatten", berichtet Kober.

Wie lange hält der Nachfragetrend?

Auch nach dem Ende der Black Week läuft das Geschäft bei Euronics sehr gut. "Die hohe Kundennachfrage hat nicht aufgehört und wir machen auf hohem Niveau weiter", so Kober. Gerade vor dem Hintergrund des Anfang Oktober begonnenen Euronics-Geschäftsjahres 2020/21 sei es wichtig, die aktuell außergewöhnlich gute Kundennachfrage zu nutzen. "Das ist ein Effekt der Corona-Krise, in der sich die Menschen auf ihr Zuhause besinnen und deshalb vermehrt neuer Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgeräte anschaffen." Keiner wisse, wie lange diese Lage noch andauere und deshalb wolle man von dem aktuellen Trend so gut es geht profitieren. "Wenn die Menschen wieder mehr weggehen und in den Urlaub fahren können, werden andere Konsuminteressen wieder stärker werden", so Kober.

Zunächst wird der Geschäftsalltag für Euronics aber weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt. So hat die Verbundgruppe in ihrer aktuellen Werbekampagne das Thema Zuhause und den Vorort-Service der lokalen Euronics-Händler in den Mittelpunkt gestellt. Und die für Anfang 2021 geplante erste gemeinsame mit Expert veranstaltete Kooperationsmesse wird wegen der Pandemie nur virtuell stattfinden.