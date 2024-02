Der Unterschied in der Selbstdarstellung der beiden KOOP-Partner konnte kaum größer sein: Während sich Euronics trotz einem Umsatzrückgang von sieben Prozent optimistisch zeigte, betonte die Expert-Führung bei der Pressekonferenz am Rande der Kooperationsmesse die anhaltend schwierige Konjunkturlage für die Branche. Dabei hätte gerade Expert Grund gehabt, sich selbstbewusster zu präsentieren - nach einem moderaten Umsatzminus von 2,5 Prozent im Geschäftsjahr 2022/23 hat sich die Verbundgruppe wieder stabilisiert und lag Ende 2023, drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres 2023/24, beim Umsatz nur 0,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Angesichts der Kaufzurückhaltung der Konsumenten ein durchaus solides Ergebnis und in der Tat "besser als der Markt und die Peergroup der Wettbewerber", wie es im Kooperationsumfeld gerne heißt.

Bemerkenswert an dem Zwischenbericht von Expert ist, dass die Umsatzentwicklung für einmal nicht mit einer Ausweitung der stationären Fläche einhergeht, wie es bei Expert in den letzten Jahren der Fall war. Die Anzahl der zu der Verbundgruppe gehörenden Flächenmärkte ging im laufenden Geschäftsjahr um zwei Standorte auf 288 zurück. Und auch für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 ist bisher nur eine Neueröffnung geplant: Zum 1.10.2024 wird der bisherige Euronics XXL Markt im niedersächsischen Friesoythe zur Langenhagener Verbundgruppe stoßen.

Expert-Vorstandschef Stefan Müller gab sich bei der Pressekonferenz verhalten: "Das Weihnachtsgeschäft 2023 ist nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht hätten und auch für 2024 und 2025 erwarten wir ein eher ruhiges Geschäft. Wir wollen uns deshalb auf unsere Stärken im stationären Geschäft konzentrieren, für unsere Gesellschafter zusätzliche Ertragsbausteine erschließen und unsere bisherige Kostenstruktur optimieren."

Kündigung für Dyson, Motivation durch Rudi Völler

Echt Neuigkeiten gab es bei der Pressekonferenz am Rande der Kooperationsmesse KOOP 2024 wenige. Die angekündigte Kundenbindungs-App soll im zweiten Jahresquartal an den Start gehen und dann sukzessive ausgebaut werden, so dass sie im Weihnachtsgeschäft 2024 eine möglichst spezifische Teilzielgruppenansprache ermöglicht, mit dem Ziel der Zuführung dieser Kunden in die Fachmärkte.

Was die von Expert schon wiederholt angemahnte Fachhandelstreue der Hersteller betrifft, setzt die Verbundgruppe erstmals mit einer Entscheidung ein Zeichen: Die Zusammenarbeit mit der bei den Kunden durchaus beliebten Marke Dyson wird eingestellt. Grund sei, dass das Wertschöpfungsrisiko zuletzt einseitig bei Expert gelegen sei und sich der Selektiv-Vertrag als Einbahnstraße erwiesen habe. "Das Geschäftsmodell war deshalb für Expert nicht mehr transportierbar", hießt es zusammenfassend auf der Pressekonferenz. Als Ersatz für Dyson soll nun die Zusammenarbeit mit fachhandelsfreundlicheren Herstellern wie AEG und Samsung verstärkt werden.

Impulse für die Verbundgruppe und die angeschlossenen Händler soll die für das gesamte Jahr geplante Werbekampagne mit Zugpferd Rudi Völler liefern. Es wurden bereits erste Werbespots präsentiert, die mit dem humorvollen Einsatz der Fußballikone rund um die anstehende Fußball-EM die nötige Aufmerksamkeit für Expert erzeugen sollen. "Rudi Völler war auch bei unserer am Rande der KOOP stattfindenden Geschäftsführer-Tagung zu Gast und hat unsere Fachhändler zu Top-Leistungen motiviert", verriet Expert-Chef Stefan Müller.

Gestiegene Bedeutung der Expert-eigenen Einzelhandelsaktivitäten?

Auf den Expert-Veranstaltung im Rahmen der KOOP 2024 zeigte sich auch erstmals Christoph Komor als neuer Vorstand für den Einzelhandel sowie die Ressorts Regiebetriebe, Services und Dienstleistungen sowie Flächenmanagement. Bemerkenswert ist, dass damit eine Person, die für die starke Rolle der 67 zentral geführten Expert-Regiebetriebe innerhalb der Verbundgruppe steht, als Nachfolger für den vor einem Jahr ausgeschiedenen Frank Harder in den Vorstand berufen wurde und damit das Gewicht der Expert-eigenen Fachmärkte noch einmal erhöht. Von einer solchen bewussten Schwerpunktsetzung oder von möglichen Irritationen seitens der Expert-Gesellschafter wollte Verbundgruppen-Vorstand Stefan Müller nicht wissen: "Christoph Komor agiert jetzt in einer anderen Rolle und wir haben deshalb bewusst das Wording gewählt, dass er für alle Einzelhandelsaktivitäten verantwortlich ist. Das haben wir mit unserem Aufsichtsrat so beschlossen und es wird in dieser Hinsicht auch keine negative Stimmung unter unseren Gesellschafter geben", so der Expert-Vorstandsvorsitzende.

Auch wenn nicht alle früheren Zuständigkeiten von Frank Harder auf Christoph Komor übergegangen sind und Stefan Müller weiterhin die Verantwortlichkeit u.a. für Marketing und E-Commerce mitübernimmt, soll es bei der nun beschlossenen Vorstandsstruktur bleiben. "Wir haben uns stabil als Vorstand in der aktuellen Dreierkonstellation ausgestellt", erklärt dazu Expert-Chef Müller.