Mit 13 Jahren Beratungs- und Führungserfahrung im IT-Dienstleistungssektor bringt Florian Heidecke die Voraussetzungen für Position des Geschäftsführers bei Valantic mit. Nach einer Banklehre und einem Wirtschaftsinformatik-Studium an der an der Universität St. Gallen (HSG) promovierte Florian Heidecke ebenfalls dort.

Seine Karriere in der IT-Industrie startete er 2008 bei der Bertelsmann-Tochter Arvato, wo er strategische Projekte umsetzte. In den vergangenen zehn Jahren war er beim Digitalisierungsdienstleister Namics (heute: Merkle) in unterschiedlichen Rollen vor allem für die Akquise, Beratung und Weiterentwicklung von Kunden in der Schweiz und Deutschland verantwortlich. Als Chief Client Officer und Mitglied der Geschäftsleitung wirkte er darüber hinaus an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mit.

Reto Rutz, Partner bei Valantic, begrüßt seinen neuen Geschäftsführerkollegen: "Wir freuen uns über diese Verstärkung. Florian überzeugt nicht nur durch seine persönliche Art, sondern auch mit seinem beeindruckenden Background. Er kennt den Markt, die Kunden und unsere Technologien. Gemeinsam wollen und werden wir uns in der Schweiz weiterentwickeln."

In seiner ersten Arbeitswoche bei Valantic CEC Schweiz durfte Heidecke bereits die neu dazu gekommenen Mitarbeiter der wdp GmbH begrüßen.

