Spezialdistributor Fokus MSP GmbH aus Hannover hat eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen DNSFilter Inc. aus Washington DC geschlossen, um Managed Service Providern in der DACH-Region Lösungen zum Schutz vor Bedrohungen auf der DNS-Ebene anbieten zu können. DNSFilter wurde 2015 gegründet und wird von mehr als 2.000 unterschiedlichen Managed Services Providern top bewertet. Über 15.000 Unternehmen vertrauen DNSFilter, um Millionen von Endbenutzern vor Phishing, Malware und fortschrittlichen Cyber-Bedrohungen zu schützen, heißt es aus Hannover.

Starke Bedrohungserkennung

DNSFilter bietet Sicherheit für das Domain Name System (DNS) auf der Basis von maschinellem Lernen. Es soll 61 Prozent mehr Bedrohungen als die Konkurrenz und diese im Durchschnitt sieben Tage früher identifizieren können, einschließlich Zero-Day-Angriffe. Fokus MSP und DNSFilter wollen so MSPs Best-in-Class-Technologie, Training und Support bieten, um deren Kunden vor DNS- und webbasierten Bedrohungen zu schützen.

Die leistungsstarken Berichts- und Verwaltungsfunktionen können auf einzelnen Geräten durch Roaming-Clients oder auf dem Netzwerk selbst bereitgestellt werden. So erhalten MSPs die Flexibilität, die sie für ihre Kunden benötigen. Zu den Highlights gehört neben der schnelleren Erkennung von Bedrohungen, eine False-Positive-Rate von unter einem Prozent bei der Klassifizierung betrügerischer Domains.

Die Datenexportfunktion von DNSFilter ermöglicht es Benutzern, Abfrageprotokolldaten zu exportieren, die von einem Security Information and Event Management (SIEM) oder anderen Tools verwendet werden können. So können relevante Daten aus mehreren Quellen aggregiert und Maßnahmen ergriffen werden. Der Datenexport unterstützt Amazon S3-Buckets und Splunk. Reporting- und Multi-Tenancy-Funktionen in einem leicht zu bedienenden Dashboard vereinfachen die Verwaltung aller Kunden.

"Durch den Einsatz von DNSFilter können unsere Partner von einer verbesserten, auf maschinellem Lernen basierenden Erkennung von Bedrohungen profitieren, die einen proaktiven Schutz vor Malware, Phishing und anderen Cyberbedrohungen gewährleistet", sagt Stefan Steuer, Geschäftsführer bei Fokus MSP. "Darüber hinaus ermöglicht die benutzerfreundliche Verwaltungsoberfläche eine einfache Integration in bestehende Systeme und bietet detaillierte Einblicke in den Netzwerkverkehr. Insgesamt wird diese Zusammenarbeit dazu beitragen, dass Managed Services Provider ihren Kunden erstklassige Sicherheitslösungen und umfassenden Schutz bieten können."

"Seit der Gründung von DNSFilter haben wir uns sehr darauf konzentriert, die MSP-Community besser zu unterstützen", sagt Ken Carnesi, CEO und Mitgründer von DNSFilter. "Unser globales Partnerprogramm bietet MSPs eine unvergleichlich einfache Implementierung. In weniger als fünf Minuten können MSPs ganze Kundennetzwerke und alle Aktivitäten sichtbar machen, um die Überwachung und Blockierung von Bedrohungen zu verbessern."

Eigener Marktplatz gestartet

Gleichzeitig startet der MSP Marketplaces der Fokus MSP, ein One-Stop-Shop für Managed Services Provider in der DACH-Region. Dort können sich IT-Unternehmen im Self-Service als Partner registrieren und sofort die gewünschten Lösungen freischalten. Neben zahlreichen MSP-fokussierten Herstellern und "echter Provisionierung" von Cloud-Lösungen sollen IT-Unternehmen alles finden, was ihnen hilft, die gewünschten Tools in ihre Managed Services zu integrieren.

Außerdem hat Fokus MSP Hilfsmittel wie beispielsweise Managed Services Vorlagen, Anleitungen und eine FAQ-Datenbank hinterlegt. Ein Ticketsystem ist ebenfalls vorhanden und Abrechnungsdaten können per API oder per Download und Übergabe an die Branchenlösung Systemhaus.One geladen werden.

Interessierte finden weitere Informationen über den Marktplatz für Managed Services Provider unter diesem Link.



