Auch im fünften vollen Geschäftsjahr nach der Gründung 2018 ist Galaxus Deutschland stark gewachsen. Die Gesellschaft erzielte einen Plattformumsatz von 286 Millionen Euro, legte also im Vergleich zum Vorjahr nochmal kräftig um 57 Prozent zu, um mehr als 100 Millionen Euro. Zu den Höhepunkten des Jahres gehörte unter anderem der Launch des Marktplatzes auf Galaxus.de, der nun auch externen Partnern den Verkauf ihrer Produkte ermöglicht. Aktuell sind rund 3,5 Millionen Produkte bei Galaxus Deutschland erhältlich, immer mehr auch auf dem Marktplatz.

Insgesamt wuchs der Plattformumsatz der Schweizer Mutter Digitec Galaxus 2023 um 13,1 Prozent auf 2,744 Milliarden Franken an. Zieht man davon den Beitrag von Galaxus Deutschland ab, bleibt noch immer ein Umsatzplus von rund 10 Prozent übrig. "Ich bin stolz auf unsere Crew und gleichzeitig auch sehr dankbar. Trotz europaweit schrumpfenden Handelsumsätzen und steigenden Lebenshaltungskosten konnten wir auch 2023 deutlich zulegen und Marktanteile gewinnen", erklärt daher Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus. "Dass wir unser Sortiment markant vergrößert haben und uns bezüglich Service und Lieferpünktlichkeit weiter verbessern konnten, weiß die Kundschaft offenbar zu schätzen."

Deutschlandgeschäft verursacht hohe Anlaufverluste

Das starke Wachstum von Galaxus.de in 2023 ist ein eindrückliches Argument gegen alle Stimmen, die angesichts der schwierigen Wirtschafts- und Konsumlage bereits von einer grundsätzlichen Krise des Onlinehandels reden. Gleichzeitig verhehlt Digitec Galaxus nicht, mit welcher Strategie sich das Unternehmen gegen den Markttrend behaupten konnte. "Erfreulich entwickelte sich auch das Preisniveau des Sortiments, das im abgelaufenen Jahr über große Teile gesenkt werden konnte", heißt es in der Bilanzmitteilung - mit anderen Worten: Der Schweizer Online-Primus hat sich die zugewonnenen Marktanteile in Deutschland auch mit bewusst günstigen Preisen erkauft.

Dazu passt, was die Schweizer Handelszeitung Ende 2023 über die Auslandsexpansion von Digitec Galaxus schrieb. Das Wirtschaftsblatt berichtete über Anlaufverluste von 120 Millionen Euro, Tendenz steigend. Wie nachhaltig der Erfolg von Galaxus auf dem Deutschen Markt ist, hängt also zu großen Teilen davon ab, ob die Schweizer Muttergesellschaft auch weiterhin langen Atem in Sachen Auslandsgeschäft aufbringt. Bis jetzt gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, zumal die Expansion auch strategisch recht alternativlos scheint - auf dem Schweizer E-Commerce-Markt mit seinem Gesamtvolumen von rund 14 Milliarden Franken scheinen die Wachstumspotenziale von Digitec Galaxus zunehmend ausgereizt.

Für den Erfolg im Ausland spricht zudem, dass die Zahl neuer Kundinnen und Kunden dort deutlich nach oben zeigt. 1 Million Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und im restlichen Europa kauften mindestens einmal 2023 bei Galaxus ein. Um diese weiterhin für den Onlineshop "Made in Switzerland" zu begeistern, führte das Unternehmen zuletzt Serviceangebote wie mehr Transparenz zu Gewährleistung und Retouren, verschieden schnelle Versandoptionen und zuletzt eine Wiki-Funktion für Produktdaten ein.