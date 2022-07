Galaxus will zeigen, dass es nicht nur Elektronik, Spielzeug oder Baumarkt kann, sondern auch Möbel, Lampen und Deko-Accessoires. Deshalb hat der Schweizer Onlinehandels-Primus in seinen Onlineshops in Deutschland und Österreich den Wohn-Bereich deutlich ausgebaut und ist nun mit rund 160.000 Living-Produkten bei galaxus.de und galaxus.at live. Ganz neu wurde zudem der Gartenmöbelbereich erweitert. Erstmals vertreibt Galaxus in Deutschland und Österreich die Eigenmarke Room05 Garden.

"Im Garten zeigt sich 2022 der tropische Stil als Top-Trend", erklärt Dorothea Scheidt, Team Leader Business Management: "Um den Außenbereich in diesem Stil einzurichten, empfehlen sich Möbel im Kontext von Holz und Metall, dafür haben wir mit der Marke Room05 Garden innovative Lösungen im Angebot. Diese harmonieren wunderbar mit dem Grün der Pflanzen."

Neues Logistikzentrum in Krefeld soll für noch besseres Angebot sorgen

Obwohl das Angebot mit einer Million Produkte in Deutschland und Österreich bereits groß ist, bietet die Unternehmensmutter Digitec Galaxus in der Schweiz bereits mehr als vier Millionen Produkte an. Galaxus Deutschland ist daher stets auf der Suche nach neuen Herstellern, Lieferanten und Marken, die hier in Kontakt treten können. Nach fast vier Jahren Galaxus in Deutschland steht der nächste große Wachstumsschritt unmittelbar bevor. Am Logistikstandort in Krefeld wird eine zweite Halle für Galaxus gebaut, die dem Onlinewarenhaus deutlich mehr Spielraum geben wird: mehr Platz für neue und auch größere Produkte, mehr Raum für Mitarbeitende, noch schnellere Lieferzeiten für viele Produkte und eine größere Auswahl für die Kundschaft. Geplanter Einzugstermin ist August, die neue Halle wird rund 14.000 Quadratmeter groß sein und befindet sich im Stadtteil Hüls.

2021 konnte die Galaxus Deutschland GmbH erstmals mehr als 100 Millionen Euro umsetzen. Ein so starkes Wachstum in nur drei Jahren erfordert viel Personal, darum sucht Galaxus in Hamburg und Krefeld weiter Verstärkung für die Bereiche Category Management, Supply Chain Management, Logistik und Marketing.