KI ist in aller Munde, doch mangelt es oft noch Einsatzszenarien, die echte Mehrwerte bieten. Der Schweizer Online-Primus Galaxus zeigt nun auch in seinem deutschen Onlineshop, wie Künstliche Intelligenz einen greifbaren Kundennutzen schafft. Den Ansatzpunkt bieten dabei die Produktrezensionen in dem Shop. Sie können wichtig für die Kaufentscheidung sein. Doch das Durchsuchen zahlreicher Rezensionen, auch mit der angebotenen Sortierung wie zum Beispiel "Neueste" oder "Hilfreichste", ist immer zeitaufwändig. Gemäß dem Nutzenversprechen "Wir machen es dir einfacher, das Richtige zu finden", ist Galaxus deshalb nun einen Schritt weiter gegangen.

Ab sofort können Kundinnen und Kunden von Galaxus und Digitec in der Schweiz und in der EU können jetzt die Rezensionen eines Produkts nicht nur sortieren, sondern bekommen auch häufig erwähnte Vor- und Nachteile als Keywords angezeigt. Die neue Stichwort-Zusammenfassung ist eine Funktion, die mithilfe künstlicher Intelligenz die in den Produktbewertungen häufig genannten Vor- und Nachteile hervorhebt.

Mindestzahl an Bewertungen ist Voraussetzung

Damit die Galaxus-Kunden einen schnellen Überblick bekommen, zeigt der Schweizer Onlinehändler jeweils bis zu drei häufige Stichworte an. Dabei fließen verschiedene Faktoren ein wie die Gesamtbewertung, die Aktualität, die Textlänge und die Anzahl an "Hilfreich"-Bewertungen der gesamten Community zu den einzelnen Bewertungen.

Für alle, die tiefer in die Inhalte der Produktbewertungen eintauchen wollen, hat Galaxus ebenfalls eine Filterfunktion implementiert. Ein Klick auf das Keyword der Wahl filtert dabei Rezensionen auf das entsprechende Topic heraus. Noch sieht man das Feature nicht in allen Produktseiten. Das liegt daran, dass ein gewisses Minimum an Bewertungen nötig ist, damit die häufig genannten Stichwörter generiert werden können.