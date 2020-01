Hermes blickt auf das stärkste Weihnachtsgeschäft der Unternehmensgeschichte zurück: "Mit fast 85 Millionen Paketen verzeichnen wir 2019 das mengenstärkste Weihnachtsgeschäft unserer Geschichte", sagt Marco Schlüter, Chief Operations Officer von Hermes Germany. "Auf Basis präziser Mengenprognosen ließen sich zusätzliche Kapazitäten frühzeitig planen. Gleichzeitig haben unsere neuen Standorte, moderne Technik und die Digitalisierung insbesondere im Bereich der Letzten Meile dazu beigetragen, die enormen Sendungsvolumen abzuwickeln", so Marco Schlüter weiter.

Während aber für viele spätestens mit dem Jahreswechsel die besinnliche Zeit ein Ende findet, ist für Hermes das Weihnachtsgeschäft noch nicht vorbei. Bis Mitte Januar bleibt es bei einem erhöhten Sendungsniveau, etwa durch Retouren, aber auch durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken.

Gute Erfolgswerte

Um insbesondere auf der Letzten Meile Engpässe zu vermeiden, erhöhten Hermes und seine Vertragspartner in der Peak-Phase die Transport- und Zustellkapazitäten. So konnten vor Weihnachten mehr als eine halbe Million Touren bewältigt werden - im November und Dezember waren es täglich durchschnittlich 11.000 Touren. Dabei profitierten die Boten unter anderem von einer volldigitalen Tourenplanung für die Paketzustellung. Die intelligente Software passt die Zustellreihenfolge und Routenführung anhand der aktuellen Verkehrslage während der Fahrt kontinuierlich an. Durch den verbesserten Fahrtfluss wird der Bote entlastet, CO2 eingespart und die Produktivität der Tour erhöht. Marco Schlüter: "Trotz erheblicher Mehrmengen blieb das Qualitätsniveau hoch. So haben wir beispielsweise unser Weihnachtslieferversprechen zu über 99 Prozent einhalten können. Klar ist aber auch, dass es bei solchen Zusatzmengen auch hier und da zu Verzögerungen kommen kann. Insgesamt sind wir aber ausgesprochen zufrieden."

Hinsichtlich der Anfahrten seien die Werte ebenfalls gut. Vor allem, weil auch gerade die Nutzung alternativer Zustelloptionen wie PaketShops oder sichere Ablageorte bei Hermes angestiegen seien. Dies habe sich im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft in mehrfacher Hinsicht positiv ausgewirkt: So lag die Erfolgsquote beim ersten Zustellversuch bei 91 Prozent. Gleichzeitig seien zusätzliche Anfahrten entfallen, was den Straßenverkehr entlastet und CO2 eingespart habe.

