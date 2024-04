Während der Pandemie ist auch die Bedeutung gut funktionierender Lieferketten deutlich geworden. Zwar konnten die Distributoren mit ihrer Lagerhaltung einige Engpässe abfangen, aber gerade im Server-Bereich kam es bei fast allen Herstellern dennoch zu erheblichen Lieferverzögerungen. Nicht selten führte das dann sogar dazu, dass ein anderer als der ursprünglich eingeplante Hersteller bei den Kunden zum Zuge kamen.

HPE hat die Lektion daraus gelernt und mit dem Programm "HPE Smart Choice" darauf reagiert. Dessen Pilotversion läuft seit Dezember 2023 in Nordamerika. Nun startet es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. HPE arbeitet dafür eng mit seinen Distributionspartnern Also, Ingram Micro und TD Synnex zusammen. Das Programm läuft zunächst mit ausgewählten Server-Modellen an, soll aber erweitert werden.

"Attraktiv bepreiste Server-Modelle, die auf die Bedürfnisse unserer Partner ausgerichtet sind, einfach und schnell bei der Distribution zu kaufen, ist unser Anspruch mit diesem Programm", erklärt Christiane Franke, Leiterin Distribution Zentraleuropa HPE. "Wir haben uns hierbei insbesondere am Bedarf kleinerer Reseller orientiert, für die ein möglichst geringer Aufwand bei der Erstellung ihrer individuellen Kundenangebote wichtig ist."

Angebote für die im Rahmen von "HPE Smart Choice" verfügbaren Server lassen sich laut HPE "innerhalb von Minuten erstellen und an Kunden kommunizieren." Sie sind dann in ein bis zwei Tagen lieferbar. Welche Server im Rahmen von "HPE Smart Choice" angeboten werden, kann regelmäßig wechseln.

HPE will dazu vierteljährlich prüfen, welche Server-Modelle besonders nachgefragt sind. Sie sollen dann über Smart Choice zum Kauf angeboten werden.

Sechs Tower- und sechs Rackmount-Modelle verfügbar

Zum Start sind über "Smart Choice" sechs SKUs für Tower-Server und sechs SKUs für Rackmount-Server verfügbar. Dazu gehören Zum Start gehören der HPE Microserver Gen10 Plus v2, der HPE ML30 Gen 11 in mehreren Ausführungen, der HPE ML110 Gen11 und der HPE ML350 Gen11.

Bei den Rackmount-Modellen sind der HPE DL20 Gen11, HPE DL360 Gen10, HPE DL380 Gen10, HPE DL360 Gen11 und der HPE DL380 Gen11 in Varianten für bis zu 13 respektive 21 virtuelle Rechner Teil des Smart-Choice-Angebots. Als Ergänzung empfiehlt HPE sechs "MSA 2060 Flash Bundles". Sie basieren auf dem Storage-Produkt "HPE MSA 2060" und stellen jeweils zwölf SSDs mit 960 GByte bis 3,84 TByte Speicherkapazität bereit und lassen sich über Fibre Cannel oder iSCSI anbinden.

Die über Smart Choice angebotenen Modelle werden innerhalb der HPE-Lieferkette jeweils priorisiert und besonders bevorratet. Es handelt sich jeweils um vorkonfigurierte Systeme, die sofort einsetzbar und für typische KMU-Anwendungsfälle geeignet sind. Bei seinen BTO-Modellen hat HPE ebenfalls an einigen Stellschraiben gedreht und peilt nun eine Lieferzeit von circa acht Tagen an. Die für spezielle Kundenanforderungen eingerichteten CTO-Modelle sollen in der Regel in circa 16 Tagen lieferbar sein.

Mehr zu HPE

Annette Trawnicek übernimmt Channel-Verantwortung bei HPE

HPE integriert KI in Aruba Networking Central

HPE stellt ersten disaggregierten Speicher vor

Edge-to-Cloud mit HPE Greenlake