Oft ist eine Übergangsregelung die stabilste Variante. So zuletzt auch bei der Stelle des "Vice President Channel and Ecosystems" bei HPE. Diese Aufgabe hatte im Mai 2020 Aron Precht übernommen. Sie war frei geworden, weil sein Vorgänger Uli Seibold sich bei HPE neuen Aufgaben zugewandt hatte. Er wechselte damals in die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs "HPE Greenlake".

Knapp vier Jahre später ist die Übergangsregelung nun beendet: Aron Precht widmet sich wieder dem Server-Geschäft, neue Channel-Chefin in der Region Zentraleuropa (DACH) als Vice President Channel and Ecosystems ist Annette Trawnicek.

HPE startete gut ins Geschäftsjahr 2024

Allerdings droht schon das nächste, stabile Provisorium: Trawnicek war seit 2017 Geschäftsführerin von HPE Österreich. Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist, wird sie diese Aufgabe parallel zur neuen Aufgabe auch weiterhin wahrnehmen. Der neue Verantwortungsbereich von Trawnicek bei HPE umfasst die Zusammenarbeit mit Resellern, Systemhäusern, Service Providern sowie Technologie- und Software-Partnern.

Um die Doppelbelastung zu bewältigen, zählt sie auf die Unterstützung der Partner: "In Zentraleuropa hatten wir einen guten Start ins Geschäftsjahr 2024, und das haben wir großenteils der Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu verdanken", sagt Trawnicek. "Dieses Momentum will ich mit meinem Team fortführen."

Als Schwerpunkte Zusammenarbeit nennt Trawnicek "zum einen die Stärkung des indirekten Vertriebs traditioneller IT-Infrastruktur-Lösungen - zum anderen der weitere Ausbau des Partnergeschäfts mit unserer As-a-Service-Plattform HPE GreenLake." Letzteres habe viel mit dem Aufbau neuer Kompetenzen zu tun. "Deshalb ist das ein Herzstück unseres neuen Partnerprogramms HPE Partner Ready Vantage", sagt Trawnicek.

Annette Trawnicek ist seit 20 Jahren im Unternehmen

Annette Trawnicek ist seit 2004 für HPE (beziehungswiesezuvor HP) tätig. Sie hatte in diesen 20 Jahren mehrere Führungspositionen im nationalen und internationalen Geschäft inne.

Ihre Karriere startete sie - damals noch bei HP - als Account and Alliance Manager. Ihre erste Führungsposition übernahm sie 2005 für die Bereiche Fertigung und den öffentlichen Sektor in den European Emerging Markets.

Anschließend wechselte sie ins Vertriebs-Management für Consulting & Integration, leitete danach für zwei Jahre den Bereich Software Services in Zentral- und Osteuropa und wechselte dann in den Bereich Technology Consulting. 2015 übernahm sie die Leitung des österreichischen Enterprise-Sales-Teams, 2017 wurde sie zur Leiterin des SMB-Geschäfts in Westeuropa ernannt.

