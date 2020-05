Nun steht fest, wer Seibolds Nachfolger als Leiter des Geschäftsbereichs Channel & Ecosystems für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) wurde. Am 1. Mai 2020 hat Aron Precht diese Position übernommen.

Damit ist der langjährige HPE-Manager (seit 1995!) für den Vertrieb und für die Zusammenarbeit mit Channel-, Allianz- und OEM-Partnern sowie mit Service Providern des Infrastruktur-Anbieters verantwortlich. Und Precht bringt bereits viel Channel-Erfahrung mit, denn zwischen 2012 und 2014 war er bereits für den Partner-Vertrieb bei Hewlett-Packard in Deutschland verantwortlich und wurde danach Vice President für den Branchen-Vertrieb und strategische Allianzen in der DACH-Region. Sein Nachfolger als HPE-DACH-Channel-Chef wurde 2014 Ulrich Seibold.

Aron Precht studierte Business Information Management an der Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen. Vor dem Engagement des indirekten Vertriebs bei Hewlett-Packart war er unter anderem Leiter des HPE-Standorts Böblingen, Executive Sponsor von HPEs Innovations-Initiative "StudyLab" und Vorstandsmitglied von Baden-Württemberg Connected e.V. / bwcon GmbH, der Wirtschaftsinitiative zur Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg. Aron Precht lebt mit seiner Familie in Sindelfingen.

Lesen Sie auch: HPE bringt Greenlake für den Mittelstand heraus

Und er freut sich schon sehr, wieder enger mit den HPE-Vertriebspartnern zusammenarbeiten zu können, denn "der Channel ist unser wichtigster Weg zum Kunden". Sicherlich hätte sich Precht einen günstigeren Zeitpunkt für seinen Wiedereinstieg in den indirekten Vertrieb gewünscht, als mitten in der Corona-Krise, aber er gibt sich kämpferisch: "Wir stehen jetzt zusammen mit unseren Partnern vor einer Doppelaufgabe: die aktuelle Krise bewältigen und gleichzeitig das Geschäft strategisch weiterentwickeln. Ein Punkt, der mir dabei am Herzen liegt, ist der Branchen-Vertrieb. Die IT-Budgets wandern zunehmend in die Fachabteilungen der Unternehmen. Wir müssen deshalb unsere Kundenansprache vertikalisieren und die Transformation vom Produktvertrieb zum Lösungs- und As-a-Service-Vertrieb beschleunigen."