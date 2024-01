Die geplante Übernahme von Juniper Networks und der Wechsel von Justin Hotard zu Intel machen bei HPE einige Umbesetzungen in der Chefetage erforderlich. HPE setzt dabei auf Personal aus den eigenen Reihen.

Neil MacDonald übernimmt zum 1. Februar 2024 zusätzlich zu seiner Rolle als globaler Chef des Server-Geschäfts die Leitung des Geschäftsbereichs High Performance Computing & Artificial Intelligence - also des Bereichs, den bisher Justin Hotard verantwortete.

MacDonald kam im Jahr 1996 zu HP und setzte nach der Aufspaltung in HP und HPE seine Laufbahn bei HPE fort. KI und Supercomputing sind ihm nicht fremd: Er arbeitete vor seiner Zeit bei HP beim Edinburgh Parallel Computing Centre, hat einen Bachelor-Abschluss in künstlicher Intelligenz und Informatik und promovierte im Fach Informatik an der Universität Edinburgh.

Kristin Major wird Personalchefin

Der bisherige Personalchef Alan May wird sich bei HPE künftig um die Integration von Juniper Networks kümmern. Seine Aufgaben übernimmt ebenfalls zum 1. Februar Kristin Major als Chief People Officer.

Major arbeitet seit 2011 bei HP/HPE. Sie ist aktuell noch Senior Vice President Human Resources und Chief Talent Officer. Vor ihrer Zeit bei dem Konzern war sie Beraterin für Personalrecht bei einer Anwaltskanzlei in Palo Alto. Major studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Georgetown und Arizona.

