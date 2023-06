Die rund 200 Vertreter der Huawei-Partner aus Deutschland konnten in München auch die neuen Produkte des Herstellers in Augenschein nehmen und sich mit dessen Channel-Strategie besser vertraut machen. Dort prämierte der Hersteller auch seine erfolgreichsten Partner.

Huawei ist wieder gewachsen

In seiner Eröffnungsrede erklärte Tommy Zhou, CEO Huawei Deutschland, dass sich das Unternehmen nach schwierigen Krisenjahren wieder im Aufwind befinde. So sei der Umsatz weltweit im vergangenen Jahr erstmals wieder gestiegen - und zwar um ein Prozent. "Eine kleine Zahl, die uns aber sehr viel bedeutet. Denn sie zeigt, dass wir weiterwachsen", sagte Zhou in seiner Rede und bedankte sich bei in München anwesenden Partnern für ihr bisheriges Engagement.

Anschließend skizzierte Kevin Liu, Managing Director bei Huawei Deutschland, den aktuellen Status und die künftigen Aussichten für das Geschäft des Herstellers mit Unternehmenskunden. Immerhin erzielte Huawei hierzulande im Jahr 2022 ein Wachstum von beachtlichen 38 Prozent: "Neben diesem beeindruckenden Umsatzanstieg freuen wir uns vor allem über das große Vertrauen unserer Kunden und Partner in unsere Lösungen", so Liu. Vor allem in der öffentlichen Verwaltung und dem Gesundheitssektor habe das Unternehmen die eigenen Erwartungen übertroffen.

In den kommenden Jahren möchte der Anbieter mit seinen Lösungen vor allem den Bildungsbereich sowie IT- und Telekommunikationsdienstleister in den Fokus nehmen. Aber auch Branchen wie Handel, Logistik oder den Finanzsektor adressiert das Unternehmen mit neuen Produkten. "Wir bringen in diesem Jahr mehr als 300 neue IP- und Storage-Produkte auf den deutschen Markt. Wir bieten schnell verfügbare und maßgeschneiderte Lösungen für zahlreiche Unternehmen und Anwendungsfälle", erklärte Liu und sicherte den deutschen Vertriebspartnern volle Unterstützung zu: "Lokale Partnerschaften sind für uns der wichtigste Faktor, um gemeinsam eine digitale Zukunft aufzubauen."

Kooperation mit dem BSI

Darüber hinaus möchte der Anbieter das Vertrauen der deutschen Kunden und Partner in die eigene Technologie weiter stärken. Michael Lemke, Chief Security Officer (CSO) bei Huawei Deutschland, betonte in seinem Vortrag den wachsenden Stellenwert von Sicherheit, Vertrauen und Resilienz in der Digitalwirtschaft. "Vertrauen entsteht vor allem, indem unsere Produkte weltweit geltende Standards erfüllen und wir sie verlässlich liefern können", so Lemke.

Technische Sicherheit soll laut Huawei dadurch gewährleistet sein, dass die ausgelieferten Produkte überprüfbaren industriellen Standards und Regularien entsprechen. Die Cyber Security Transparency Centres, eines davon in Brüssel, informieren über Huaweis Verschlüsselungsmaßnahmen und Vorkehrungen zur Cybersicherheit. Außerdem kooperiert der Hersteller mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), welches die Technologie bis auf die Softwareebene prüft. "Aktuell durchlaufen viele unserer Produkte einen vom BSI autorisierten Verifizierungsprozess. Dieser liefert unseren Partnern und Kunden Zertifikate, die nachweisen, dass unsere Produkte unbedenklich und verlässlich sind", erklärt Huawei-CSO Lemke.

Die erfolgreichsten Huawei-Partner in Deutschland

In München kürte Huawei auch die erfolgreichsten Partner des vergangenen Jahres. Und das sind die Award-Träger:

