IBM hat Wolfgang Wendt wurde zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH sowie zum General Manager (GM) und Leiter des Bereichs Technology für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) ernannt. Er folgt in der Rolle des Vorsitzenden und GM DACH auf Gregor Pillen, der künftig als Executive IBM Growth Initiatives fungieren soll.

Wendt verfüge über eine breite Führungserfahrung sowie ein tiefes technologisches Knowhow mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und hybride Cloud, hieß es von Seiten IBMs. Er leitete in den vergangenen zwei Jahren als Vice President EMEA den Bereich Technology Sales, der unterschiedliche Produktbereiche wie etwa Hard- und Software, die Betreuung des Partner Ökosystems und die digitalen Vertriebswege der IBM beinhaltete.

Zuvor hatte Wendt verschiedene lokale, europäische und globale Rollen im Bereich Technology, Infrastruktur und Industrie inne. Als General Manager arbeitete er unter anderem im CEE (Central Eastern Europe) Market, einem IBM zufolge extrem schwierigen Umfeld - geschäftlich wie politisch. Der Manager ist seit 32 Jahren bei Big Blue tätig und hält einen Abschluss in Informationstechnologie.

IBM verkleinert den Führungskreis in Deutschland

Wendts Vorgänger Pillen hatte IBMs Deutschland-Geschäft sowie die Rolle eines General Managers für die DACH-Region Anfang 2020 kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie übernommen. Er löste damals Matthias Hartmann ab, der als CEO zum Energiedienstleister Techem wechselte. In Pillens Ära fiel auch die Abspaltung des Infrastrukturgeschäfts von IBM Ende 2021. Die Sparte für Managed Infrastructure Services firmiert seitdem unter dem Namen Kyndryl. Im Vorfeld der Trennung gab es einige Unruhe innerhalb von IBM, unter anderem auch wegen Stellenkürzungen.

IBM-Deutschlandchef im Interview: "Ich will auch noch Günther Jauch knacken"

Mit der Berufung Wendts verkleinert IBM seine deutsche Geschäftsführung auf vier Mitglieder. Frank Theisen legt seine Rolle als Geschäftsführer der IBM Deutschland GmbH für den Bereich Technology nieder und tritt die Nachfolge Wendts in der EMEA Funktion Technology Sales an. Die DACH Ressorts Technology und Vorsitz der Geschäftsleitung werden verschmolzen. In der der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH sitzen neben Wendt (Vorsitzender und Technology), Christine Rupp (Consulting), Andreas Buchelt (Finanz) und Gabriele Schwarenthorer (HR).