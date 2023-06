Das US-Unternehmen solle für 4,6 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro) in bar vom bisherigen Eigentümer Vista Equity Partners übernommen werden, teilte IBM am Montag in Armonk (US-Bundesstaat New York) mit. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen solle der Deal in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. IBM erhofft sich von der Übernahme, sein Angebot zu erweitern und "erhebliche Synergien" in mehreren Wachstumsfeldern des Konzerns zu schaffen.

Nach IBM-Angaben zählt bereits mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen zu den Kunden von Apptio. Dazu zählten etwa die Cloud-Dienste Amazon Web Servies, Microsoft Azure oder Google Cloud. Das 2007 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden unter anderem Software an, mit denen diese dann ihre IT-Budgets überwachen und Prozesse analysieren können. (dpa/rs)