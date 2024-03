Sophos erweitert sein Vertriebsteam in der DACH-Region erneut. Als Neuzugang besetzt Ingo Wachter die neu geschaffene Position des Director Enterprise Sales. Bereits Anfang des Jahres hatte der IT-Security-Anbieter sein Vertriebstem personell aufgestockt. Damals wurde Gisbert Wienke zum Manager Channel Sales befördert und vor allem das Midmarket-Team verstärkt.

Wachter war zuletzt als Senior Sales Manager Cyber Security bei Amazon Web Services (AWS). Davor leitet er einige Jahre bei Microsoft als Director Cyber Security Solutions Group France and Germany das Thema Security. Auch eine Station bei Symantec set in seinem Lebenslauf: Dort war er Director Global Accounts und Head of Security Sales für Central Europe.

Bei Sophos ist Wachter ab sofort für den strategischen Ausbaus des Enterprise-Geschäfts in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz verantwortlich. Er berichtet in dieser Funktion an Sven Janssen, VP Sales für Sophos EMEA Central.

"Mit Ingo Wachter holen wir uns einen ausgewiesenen Cybersecurity-Spezialisten ins Team, der aufgrund seiner bisherigen Berufsstationen die perfekte Besetzung ist, um unser Enterprise-Business weiter nach vorne zu treiben", sagt Janssen. "Zusammen mit dem Channel können wir dank der umfangreichen Erfahrung Wachters nun die Effizienz des Sophos-Portfolios auch für Großunternehmen ganz gezielt im Rahmen unserer strategischen Wachstumspläne in den Fokus rücken."

