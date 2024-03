Ransomware ist aktuell das größte Cyberrisiko für Firmen. Deutlich erhöht hat sich das Gefahrenpotenzial und der Schaden für Unternehmen dadurch, dass die Angreifer längst nicht mehr "nur" die Daten, sondern auch gezielt die Backups ins Visier nehmen. Deshalb braucht es ein geschütztes Backup, auf das Ransomware keinen Zugriff hat. Das verspricht der deutsche Anbieter Grau Data mit seiner Software "Blocky for Veeam". Sie ist nun auch über Ingram Micro verfügbar.

"Blocky for Veeam" basiert auf der WORM-Technologie von Grau Data. Ein Teil davon kommt seit vergangenem Jahr auch in der SEP-Software "Blocky4Sesam" zum Einsatz. Sie schützt NTFS/ReFS Backup-Volumes vor einer Verschlüsselung durch Ransomware oder andere Manipulationen auf Administratorebene. Dazu erlaubt sie für Backup-Operationen über ein Fingerprint-Authentifizierungsverfahren ausschließlich der Veeam-Backup-Software Zugriff auf die Backup-Daten. Alle anderen Lösch- und Schreibzugriffe, insbesondere von Schadsoftware, werden konsequent unterbunden.

Seit Sommer 2023 ist die Lösung auch mit einem Service zur Verteilung der Volumen-basierten Lizenzen erhältlich. Diese optionale Komponente ermöglicht es auch für große Backup-Infrastrukturen mit zahlreichen Servern und Backup-Repositories, Lizenzen flexibel auf die Systeme zu verteilen. Änderungen an den Volumes der Backup-Server, beispielsweise durch das Hinzufügen weiterer Repositories oder die Anpassung der Storage-Größen werden bei der Lizenzierung automatisch berücksichtigt und bedürfen keines manuellen Eingriffs mehr.

"Die Aufnahme von Grau Data in unser Portfolio unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden stets die innovativsten Lösungen anzubieten, um ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen", sagt Britta Appel, Senior Managerin bei Ingram Micro. "Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Grau Data zu vertiefen und unseren Kunden durch diese Partnerschaft Mehrwert zu bieten." Weitere Informationen erhalten Fachhandelspartner per E-Mail an graudata.de@ingrammicro.com.

