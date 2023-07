Auch im Cloud-Business setzt Microsoft erfolgreich auf Partner - aber auch im Cloud-Business verlangt der Konzern von Partnern einiges an Zertifzierungen und Spezialisierungen ab, wenn sie einen höheren Partnerstatus erreichen wollen. Digital-Dienstleister Macaw hat da jetzt einen beachtlichen Erfolg erzielt und darf sich künftig "Microsoft Cloud Solutions Partner" nennen.

"Wir sind sehr stolz darauf, alle prestigeträchtigen Solutions Partner Designations von Microsoft erreicht zu haben", sagt Johan Taams, CEO von Macaw. "Unser Ziel ist es, Unternehmen durch die Entwicklung der besten Lösungen und Plattformen in die Lage zu versetzen, geschäftlichen Mehrwert und Erfolg zu erzielen. Auch in Zukunft werden wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen, Innovationen vorantreiben und uns gegenseitig immer wieder herausfordern. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten, die uns diese Solutions Partner Designations eröffnen."

Das in den Niederlanden gegründete Unternehmen existiert seit über 25 Jahren und hat sich auf Software von Microsoft und Sitecore spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen und Services im Bereich digitales Marketing (Campaigning, Social Media, Influencer- und Content-Marketing), Experience Platforms & E-Commerce, Data & Intelligence, Business & Cloud Applications sowie Digital Workplace. Macaw beschäftigt insgesamt rund 500 Personen und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. In Deutschland verfügt es über Niederlassungen in Köln, Hamburg und Wuppertal. Außerdem ist es in Litauen vertreten.

Mit Kunden wie Heineken, Deutsche Telekom, Eneco, Henkel und L’Oréal ist Macaw auch für Microsoft ein wichtiger Partner. Das würdigt auch Edith Wittmann, General Manager Global Partner Solutions bei Microsoft Deutschland: "Unsere Partner spielen eine wichtige Rolle dabei, Anwendern zu Erfolg und Wachstum zu verhelfen und ihr Geschäft mit Hilfe von Technologie zu transformieren und weiterzuentwickeln. Wir schätzen das Engagement von Macaw sehr und freuen uns darauf, gemeinsam im deutschen Markt zu wachsen."

Die Lösungspartner-Spezialisierungen zeigen an, in welchen Bereichen der Microsoft Cloud Lösungspartner eine besondere Expertise nachweisen können. Lösungspartner gibt es in sechs Bereichen: Business Applications, Data and AI (Azure), Digital and App Innovation (Azure), Infrastructure (Azure), Security, Modern Work und Cloud. Macaw verfügt nun über alle Lösungspartner-Spezialisierungen - oder, wie sie global genannt werden, "Solutions Partner Designations" - in allen diesen Bereichen.

