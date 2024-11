Nach dem Verkauf der Business Unit "Cloud & Edge" der German Edge Cloud GmbH & Co. KG an die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Cloud-Providers WIIT Anfang 2024 übernimmt der Geschäftsführer Dieter Meuser die verbliebene Business Unit "Digital Industrial Solutions". Damit hat der Investor Friedhelm Loh Group am 1. November 2024 100 Prozent ihrer noch verbliebenen Geschäftsanteile an der German Edge Cloud GmbH & Co. KG im Rahmen eines Management-Buy-outs verkauft.

Dieter Meuser, der neue Eigentümer der German Edge Cloud GmbH & Co. KG, gilt als ausgewiesener IoT-Experte. 1998 hat er die iTAC Software AG gegründet, einen Anbieter von sogenannte Manufacturing Execution Systemen (MES), also IT-Lösungen für die produzierende Industrie. 2016 hat Meuser dann noch die Iotos GmbH gegründet, einen Industrial IoT-Pionier, der 2019 ebenfalls von der Friedhelm Loh Group übernommen wurde.

Nun soll unter seiner Führung die German Edge Cloud ihre Kunden weiterhin bei der digitalen Transformation unterstützen. Das Kernprodukt des IoT-Spezialisten ist Digital Production System (DPS) "Oncite", eine auf Microservices basierende Software mit Schnittstellen zu vielen IIoT-Devices.

Oncite kommt in viele produzierenden Betrieben zum Einsatz, etwa bei dem Hersteller von Anlagen zur Blechverarbeitung Schuler und beim Herstelle von Serverschränken Rittal.