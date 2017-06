Dr. Matthias Hell ist Experte in Sachen E-Commerce und Retail sowie ein Buchautor. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge in renommierten Handelsmagazinen und E-Commerce-Blogs. Zuletzt erschien seine Buchveröffentlichung "Local Heroes 2.0 – Neues von den digitalen Vorreitern im Einzelhandel". Alle Artikel des Autors

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Media-Saturn in Deutschland den Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 1,1 Prozent steigern. Der Online-Anteil am Gesamtumsatz beträgt bereits 12 Prozent.