Nach der Trennung von Pieter Haas Ende 2018 begann für Europas führenden Elektronik-Retailer MediaMarktSaturn eine bewegte Zeit: Während der Spanier Ferran Reverter Planet zum CEO von Media-Saturn wurde, wechselte der ehemalige Conrad-Chef Jörn Werner an die Spitze der Muttergesellschaft Ceconomy, verließ den Konzern aber bereits wieder nach einem halben Jahr. Seit Ende 2019 leitete Finanzvorstand Bernhard Düttmann die Ceconomy AG - eigentlich nur interimistisch, aber offensichtlich zunehmend mit Gefallen. Düttmann konnte von dem starken Online-Wachstum infolge der Coronapandemie profitieren und die nach dem Tod des streitbaren Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals eingeleitete Übernahme von dessen Anteilen abschließen. Damit wurde der Weg frei, die unglückliche doppelte Führungsstruktur von MediaMarktSaturn und Ceconomy zu vereinen und mit dem angekündigten Wechsel von Media-Saturn-Chef Reverter zum Fußballverein FC Barcelona bot sich dazu auch der passende Anlass.

Nun hat der Aufsichtsrat der Ceconomy AG mit Wirkung zum 1. August 2021 einen neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Arbeitsdirektor bestimmt. Der Nachfolger von Interimschef Düttmann heißt Karsten Wildberger und soll in Personalunion auch die Position als Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding-GmbH von Ferran Reverter Planet übernehmen. Im April 2021 wurde bereits Florian Wieser, CFO bei MediaMarktSaturn, zum CFO der Ceconomy -Gruppe ernannt. Damit wird die Führungsstruktur der Ceconomy-Gruppe zusammengeführt und die Doppelstöckigkeit im Management aufgehoben. Soweit eine Erfolgnachricht für den geplagten Retailer, jedoch mit einer Schattenseite: Der neue CEO verfügt nur über wenig Erfahrung im Elektronikhandel. Aktuell ist Wildberger als Chief Operating Officer beim Energiekonzern Eon tätig.

Ist der neue CEO der richtige Mann für den Job?

MediaMarktSaturn bemüht sich dennoch, die Erfahrung Wildbergers im Elektronik-Retail herauszustreichen. So habe der promovierter Physiker als Partner bei der Boston Consulting Group Unternehmen in verschiedenen Branchen zu Fragen der Strategie und Digitalisierung beraten. Als Manager habe Wildberger internationale Führungspositionen bei T-Mobile, Vodafone und Telstra bekleidet. Bei Telstra, einem australischen Telekommunikationsunternehmen mit rund 400 Shops habe er als Vorstand die gesamte Retail-und Serviceorganisation, die Produktentwicklung und die digitale Transformation verantwortet. Ob das für die Führung von Europas größtem Elektronikretailer reicht? Seit April 2016 ist Wildberger jedenfalls Mitglied des Vorstands der Eon SE und leitet dort den Vertrieb, das Wachstumsfeld "Dezentrale Energieinfrastruktur", Energiebeschaffung, Elektromobilität, Marketing, Digitale Transformation und IT.

Ceconomy-Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeldt ist dennoch sicher, dass Wildberger "eine breite internationale Expertise aus unterschiedlichen Branchen" mitbringe. Seine "über 20-jährige Erfahrung in Marketing-und Vertriebsrollen, mit Omnichannel, Retail und digitalen Transformationsprozessen großer Vertriebsunternehmen" seien entscheidend für seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden gewesen. "Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Wildberger für die Rolle als CEO der Ceconomy AG gewinnen zu können", so Dannenfeldt. "Er bringt die Erfahrungen mit traditionellen Vertriebsmodellen im stationären Handel und der Transformation hin zu einem wachsenden Omnichannel-Anbieter mit ausgeprägtem digitalem Fokus und profitablem Servicegeschäft mit ins Unternehmen. Eine ideale Kombination für die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Mit ihm und Florian Wieser steht das künftige Führungsteam, um das Unternehmen in dieser Phase der Transformation und darüber hinaus strategisch und operativ zu führen."

Karsten Wildberger selbst erklärt zu seiner künftige Aufgabe: "Ceconomy und MediaMarktSaturn befinden sich in einer entscheidenden Phase. Es gilt, die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie zu meistern, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, die stationären und digitalen Kanäle im Wechselspiel zu stärken und nicht zuletzt das Geschäft dynamisch an den sich verändernden Kundenpräferenzen auszurichten. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einbringen zu können und das Unternehmen im Team nach vorne zu entwickeln. In den neuen Strukturen können wir gemeinsam enger an den Kunden rücken und das große Potenzial des Unternehmens mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heben. Das wird eine spannende Aufgabe", so der designierte Media-Saturn-Chef.