Zum Start des neuen Ausbildungsjahrs 2023 haben bei MediaMarktSaturn 735 technikbegeisterte Schulabsolventen ihre Ausbildung in den Märkten in ganz Deutschland begonnen, am Campus in Ingolstadt waren es 29. Zudem starteten 8 neue duale Studierende am Campus und 9 neue duale Studierende in den Märkten. In Summe sind es damit 781 neue Young Talents, die bei MediaMarktSaturn durchstarten. "Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr so viele junge Menschen für eine Ausbildung bei uns begeistern konnten", sagt dazu Iris Prüfer, CHRO und Executive Vice President der MediaMarktSaturn Retail Group. "Unsere Auszubildenden und dualen Studenten sind die Zukunft unseres Unternehmens, sie bringen viele neue Ideen und Impulse mit. Wir bieten ihnen dabei einen Top-Ausbildungsplatz beim führenden Consumer Electronics Retailer in Europa, bei dem sie sich in spannenden Projekten und Aufgaben weiterentwickeln können, wo sie gefordert und ebenso gefördert werden. Ich wünsche allen viel Erfolg und einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt."

Die ersten Onboarding-Tage haben die neuen Kolleginnen und Kollegen bereits absolviert, entweder direkt vor Ort in ihren neuen Ausbildungsstätten, in digitalen Onboarding-Veranstaltungen oder wie beispielsweise in der Region Baden-Württemberg in einem großen Onboarding-Event. Die Auszubildenden in den Märkten erlernen dabei meist den Beruf als Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel sowie Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik. An den Verwaltungsstandorten in Ingolstadt und München werden zudem Kaufleute für Büromanagement, E-Commerce oder Marketing sowie Fachinformatiker ausgebildet. Die dualen Studierenden im Markt absolvieren ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Handel oder den Studiengang Digital Commerce-Management. An der Hauptverwaltung in Ingolstadt werden in diesem Jahr die dualen Studiengänge Informatik, Digital Business, Betriebswirtschaftslehre und UX-Design belegt sowie in den bestehenden Jahrgängen zudem Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce-Management.

Hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Die Rolle von MediaMarktSaturn als Retail-Marktführer spiegelt sich nicht nur in Umsatz und Anzahl der Märkte wider, MediaMarktSaturn ist auch einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Consumer-Electronics-Branche in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2021/22 bildete das Unternehmen insgesamt über alle Ausbildungsjahre verteilt mehr als 1.900 Auszubildende und über 110 duale Studierende in Deutschland aus. Mit zwei der größten Onlineshops, rund 400 Märkten und weiteren Verwaltungsstandorten in Deutschland sowie als international in 12 Ländern agierendes Handelsunternehmen bietet MediaMarktSaturn seinen Auszubildenden viele spannende Projekte und Aufgaben, bei denen sie gefordert und gefördert werden.

Wie das Unternehmen erklärt, eröffnen sich den Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung hervorragende berufliche Perspektiven im Hause MediaMarktSaturn, die auch den Weg in eine leitende Position ermöglichen. Dies wird durch umfangreiche Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten ermöglicht, die sie bestens auf diese Entwicklung vorbereiten. Weitere Informationen zu den Ausbildungsplätzen, dualen Studiengängen sowie der Arbeitskultur gibt es hier.