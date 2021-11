Die gesamte Bandbreite neuester Technologie in besonderer Atmosphäre zu erleben - das können ab sofort alle MediaMarkt-Kunden im neuen "Lighthouse Store" des Retailers in Rotterdam. Auf rund 5.000 Quadratmeter auf zwei Etagen präsentiert MediaMarkt in seinem völlig neugestalteten "Tech Village Rotterdam" die besten und angesagtesten Elektronik-Highlights. Rotterdam ist nach dem Tech Village in Mailand das zweite Lighthouse der MediaMarktSaturn Retail Group "Unser Lighthouse-Format stärkt die Markenwerte und das Image von MediaMarktSaturn, indem es Innovation, Leidenschaft und menschliche Interaktion zu einem Technologieerlebnis in einem echten 'House of Brands' vereint", erklärt Guido Monferrini, Chief Commercial Officer (CCO) der MediaMarktSaturn Retail Group. "Mit diesen außergewöhnlichen Märkten schaffen wir ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Kunden, die die neueste Technik in einer entspannten Atmosphäre live erleben, ausprobieren und vergleichen können. Rotterdam demonstriert das in einer beeindruckenden Art und Weise."

Die Entdeckungsmöglichkeiten in dem neuen Groß-MediaMarkt sind vielfältig: 31 namhafte Hersteller präsentieren sich mit ihren Produkten und Gadgets in eigenen Shop-in-Shops. Dazu gibt es eine Barista-Bar, drei gesonderte Präsentationsflächen mit ständig wechselnden Themen sowie eine Pick-up-Station, an der Kunden ihre Bestellungen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche abholen können.

Unterschiedliche Store-Formate für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

"Das Kundenverhalten hat sich rasant verändert. Wir haben vor allem vier gute Gründe identifiziert, warum Kunden in einen stationären Markt gehen: Sie wollen etwas erleben, sie wollen möglichst bequem und einfach in ihrer direkten Nachbarschaft Einkaufen und sie wollen den direkten Kontakt zu unseren Mitarbeitern", erklärt Guido Monferrini. "Darauf haben wir mit unseren vier Store-Formaten - Lighthouse, Core, Smart und Xpress - reagiert, um genau dort zu sein, wo unsere Kunden sind, um ihnen das bestmögliche Omnichannel-Erlebnis zu bieten." Im Rahmen der Umsetzung dieser strategischen Initiative werden alle bestehenden Märkte der Ingolstädter kontinuierlich an eines der vier Formate angepasst, neue Märkte eröffnen gleich in einem entsprechend neuen Format: Neben dem Lighthouse-Format ("Tech Village"), in dem Kunden auf Entdeckungsreise nach den neuesten Technik-Trends gehen können, führt MediaMarktSaturn das Core-, Smart- und Xpress-Format ein. Diese Formate adressieren unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Anforderungen unterschiedliche Kundenbedürfnisse.

Beim "Core-Format" steht der Kundenwunsch nach möglichst großer Auswahl mit dem kompletten Produkt- und Serviceportfolio sowie einer umfangreichen Beratung im Fokus. Dieses Konzept bezeichnet MediaMarktSaturn als Herzstück und soll bei den meisten der europaweit rund 1.000 Märkte zum Einsatz kommen. Das "Smart-Format" dient als Anlaufpunkt vor allem in Innenstädten, nach dem Motto "Wir sind da, wo unsere Kunden sind". Jeder Smart-Store verfügt über ein sorgsam selektiertes Sortiment sowie einer Top-Beratung vor Ort. Ebenso können Kunden hier alle Service-Dienstleistungen in Anspruch nehmen sowie auf das gesamte Online-Angebot inklusive dessen Abholung im Smart-Store zurückgreifen. Mit dem "Xpress-Format" will MediaMarktSaturn schließlich jene Kunden ansprechen, für die das einfache, bequeme Einkaufen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht. Diese Märkte sind beispielsweise bei einem Handelspartner oder Nahversorgungszentrum "um die Ecke" integriert.