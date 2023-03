Der diesjährige "reta Award" des EHI Retail Institute geht in der Kategorie "Best Connected Retail Solution" an MediaMarktSaturn Deutschland. Mit den Retail Technology Award Europe werden jährlich 15 Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender und innovativer Lösungen der Informationstechnologie ausgezeichnet. Prämiert wurde MediaMarktSaturn für dessen unternehmensinterne Gamification-Plattform "LaLiga". Als Team treten dort Mitarbeitende eines Markts gegen Teams anderer Märkte an und erlernen dabei neue Beratungs- und Vertriebsstrategien. Zudem werden sie im Umgang mit der Vertriebs-App "MyStore" auf dem Mitarbeiter-Smartphone geschult.

"Im gesamten Einzelhandel ist es essenziell, sich ständig weiterzubilden, Verkaufsstrategien weiterzuentwickeln und erfolgreich umzusetzen. Wir wollen mit 'LaLiga' unsere Marktteams spielerisch dazu animieren, sich Vertriebswissen anzueignen und es untereinander zu teilen. Damit möchten wir die Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unsere Beratungsqualität stärken und so auf ein bestmögliches Einkaufserlebnis einzahlen. 'LaLiga' fördert nachhaltig die Motivation, den Teamgeist sowie die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden. Davon profitieren dann auch unsere Kundinnen und Kunden", erläutert Jörg Bauer, COO bei MediaMarktSaturn Deutschland.

Gamification-Plattform geht in weiteren Ländern an den Start

"LaLiga" wurde als erste MediaMarktSaturn-interne Gamification-Plattform von Grund auf neu entwickelt und entstand in Zusammenarbeit mit der Münchner Digitalagentur coma AG. In "LaLiga" bilden die Mitarbeitenden eines Markts jeweils ein Team. Durch diesen spielerischen digitalen Ansatz erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein noch besseres Verständnis für die Produkte und erhöhen ihre Beratungskompetenz. Das neu erworbene Wissen setzen sie direkt auf der Fläche um und können sich so eine gute Platzierung sichern. Tagesaktuelle Tabellen geben dabei den Überblick über die Rankings der Märkte. Ziel ist es, durch den Verkauf und die Beratung von Serviceleistungen und Produkten zu punkten, um gegen andere Märkte zu gewinnen.

Mit "LaLiga" ist ein multidimensionales Spiel entstanden, das online, im Austausch mit dem eigenen Team, gegen andere Marktteams und auf der Marktfläche stattfindet. So spricht es die Mitarbeitenden auf vielfältige Weise an und es macht ihnen Spaß, neue Ideen zu realisieren. Die Mitarbeitenden lernen durch die Plattform wichtige Trainingsinhalte und erlangen gleichzeitig noch mehr Routine in der Nutzung der "MyStore"-App, der unternehmensinternen Vertriebs-App. Diese liefert detaillierte Produktinformationen für die Beratung und bietet Zugriff auf das Warenwirtschaftssystem, um Bestellungen in den Markt oder zum Kunden nach Hause direkt durchführen zu können. "Was ursprünglich als Pilotprojekt startete, ist mittlerweile regulär in den Marktalltag unser Mitarbeitenden integriert", freut sich Jörg Bauer. Auf Grund des großen Erfolgs von "LaLiga" in Deutschland hat MediaMarktSaturn die Plattform inzwischen auch in Österreich, Polen und Ungarn ausgerollt, weitere Länder sind bereits in Planung.