Mobilezone Deutschland hat die Übernahme ihres langjährigen Geschäftspartners SIGA exchange GmbH mit Sitz in Heilbronn bekanntgegeben. SIGA betreibt an den elf Stützpunkten der US Army in Deutschland das Telekommunikationsgeschäft, überwiegend mit Angeboten der Deutschen Telekom. Dabei hält SIGA deutschlandweit und exklusiv die Lizenz, Mobilfunk, - Shops auf Stützpunkten des U.S. - Militärs zu betreiben. International laufen die Shops unter dem Label "Exchange Mobile Center" - so ist für die auf den verschiedenen Stützpunkten stationierten Soldaten immer die Wiedererkennung garantiert, egal wo sie sich gerade auf der Welt befinden

Wie Mobilezone Deutschland in einer Mitteilung erklärt, könnten mit dem Zusammenschluss umgehend Synergien genutzt werden und das bestehende Geschäft an den Standorten ausgebaut werden.

6 Millionen Euro Jahresumsatz

"SIGA ist eine sehr wertvolle Ergänzung für Mobilezone", sagt Wilke Stroman, CEO Deutschland von Mobilezone zu der Übernahme. "Ihre strategische Ausrichtung stärkt unser Geschäft mit der Deutschen Telekom." Ayhan Sentürk, Gründer und Geschäftsführer der SIGA exchange GmbH, ergänzt: "Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des SIGA-Geschäftes sehe ich Mobilezone als den richtigen Partner für die Zukunft, somit sind die Weichen für den weiteren Erfolg gestellt."

SIGA erzielt im Jahr 2022 einen Umsatz von zirka 6 Millionen Euro. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug ist für den 6. Januar 2023 geplant.