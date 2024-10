Am Abend des ersten Tages des 20. ChannelPartner Kongresses in Düsseldorf trafen sich noch einmal alle Teilnehmer dieser in Deutschland einmaligen Veranstaltung für IT-Dienstleister zu einem gemütlichen Austausch. Nach dem hervorragenden Abendessen wurden einige Kaltgetränke serviert, die Vertreter der Hersteller und IT-Dienstleister nutzten die Gelegenheit, um über neue Geschäftsmodelle zu fachsimpeln und um sich an vergangene Geschehnisse im Channel zu erinnern.

Vergangene Events:Award-Vergabe "Beste IT-Dienstleister 2024"ChannelPartner-Kongress 2024ChannelPartner-Kongress 2023ChannelPartner-Kongress 2022ChannelPartner-Kongress 2021Channel meets cloud 2024