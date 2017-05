Die Netzlink Informationstechnik GmbH hat beim Bau ihrer neuen Firmenzentrale in Braunschweig einen weiteren großen Meilenstein erreicht. Seit Oktober 2016 wird am IT-Campus Westbahnhof gebaut, der neben dem Braunschweiger IT-Unternehmen künftig auch weitere Firmen beherbergen wird. Mit Beginn des Innenausbaus feierte Netzlink am 25. April 2017 die Fertigstellung des Dachs mit Gästen aus ganz Deutschland.

Rund 150 Partner, Kunden und Freunde des Unternehmens nutzten die Gelegenheit das dreistöckige Gebäude aus nächster Nähe zu begutachten. Ab Jahresende sollen weitere IT-Unternehmen und Start-ups im 3.000 Quadratmeter großen Komplex ihre Arbeit aufnehmen.

Mit dem IT-Campus entstehen an einem besonderen Ort Braunschweigs viele Arbeitsplätze, die den heutigen und vor allem zukünftigen Ansprüchen an mobile und flexible Arbeitsplätze gerecht werden.

"Insbesondere das nahegelegene Kontorhaus, das vor mehr als 100 Jahren das Zentrum des dortigen Holzhandels bildete, liegt uns am Herzen", erklärt Tamara Ostermann, Geschäftsführerin bei Netzlink. "Wir freuen uns, dass wir auch auf diese Weise, neben dem IT-Campus, zur Entwicklung des Gebietes beitragen."

Das Systemhaus will im IT-Campus Themen wie Industrie 4.0 in den Fokus rücken. Mit der Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur leistet Netzlink einen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität. Ein Bewegungsparcours und eine benachbarte Kletterhalle bieten zudem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesunden Ausgleich durch Sport und Freizeit. (KEW)