Auf der neuen Position ist Shirin Brinkmann bereits seit dem 1. Oktober 2023 für Checkmarx' Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum sowie in Osteuropa verantwortlich. Sie bringt ihre über 20-jährige Berufserfahrung zu dem Security-Anbieter mit. Mehr als 17 Jahre war sie bei Netapp beschäftigt. Dort betreute sie zuletzt als Manager Global Accounts anspruchsvolle, internationale Businesskunden - vom Mittelständler bis zum Fortune-10-Unternehmen. Davor leitete Brinkmann die Region Austria für den PC-Hersteller Medion. Ihre Karriere in der IT startete sie bei dem IT-Dienstleister Compunet.

Sie freut sich schon sehr darauf, mit den Teams in DACH und Osteuropa den Ausbau der Kunden- und Partnerlandschaft von Checkmarx voranzutreiben: "So können wir die Weichen für unser Wachstum in der Region stellen", so Brinkmann in ihrer Antrittsrede. "Mit der wachsenden Abhängigkeit von der IT nimmt aber das Schadenspotenzial von Cyberattacken zu - und zuverlässigen Schutz bietet nur ein konsequenter Security-by-Design-Ansatz, bei dem Code von der ersten Zeile an konsequent auf Schwachstellen überprüft wird. Checkmarx zählt in diesem Bereich weltweit seit vielen Jahren zu den etablierten Markt- und Technologieführern", so begründet die neue Mittel- und Osteuropa-Chefin ihr Engagement beim israelischen Cloud-Security-Spezialisten.



Mehr zu Checkmarx:

Neuer Channel Manager für die DACH-Region

Sandeep Johri wird CEO

Neues Partnerprogramm