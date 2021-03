Sein Vorgänger Bernd Stopper wurde bereits Anfang 2021 zum Head of Partner Sales EMEA North bei Google befördert, damit verantwortet der ex-Microsoft-Channel-Chef bei Google die Region Skandinavien, DACH und Osteuropa.

Meding ist bereits seit neun Monaten bei Google Cloud Deutschland tätig. Zuletzt war er für den Aufbau der Geschäftsbeziehungen zu Kunden aus der Telko-Branche sowie zu Medienunternehmen zuständig. Von Mitte 2019 bis Mitte 2020 verantwortete Meding den globalen Vertrieb bei dem Video-Streming-Spezialisten Telestream. Die sechs Jahre davor war der der Diplomphysiker bei dem italienischen Beratungsunternehmen Reply als Managing Director tätig.

Von 2008 bis 2013 verantwortete Meding das Cloud-Geschäft bei SAP, zuerst in der DACH- danach in der EMEA-Region. Zuvor war er zweieinhalb Jahre als Vertriebsleiter bei PTC Deutschland tätig. Seine Karriere in der IT-Branche startete Meding 1994 bei Connext Vivendi, einem Software-Hersteller für das Gesundheitswesen.

Via Linkedin verkündete Meding bereits, dass ihm die Arbeit im Channel-Team von Google Deutschland schon jetzt "Riesenspaß" macht, zahlreiche Google-Partner beglückwünschen ihn dort zur neuen Stelle. Bernd Stopper freut sich "einen so erfahrenen Manager als Deutschlandchef für das Partnergeschäft gefunden zu haben."