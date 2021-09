Bisher gab es diese Stelle bei LogMeIn nochh nicht, Pablo Gargiulo, nach wie vor Vice President Sales Management bei LogMeIn, war formell auch für den Channel bei dem Softwarehersteller zuständig. Nun soll sich eben Patrick McCue exklusiv um den Channel weltweit kümmern und die Beziehungen zu den wichtigsten globalen Partnern pflegen. Sein Pendant in Deutschland ist Wolfgang Troidl, der als Principal Channel Account Manager EMEA auch den indirekten Vertrieb in Deutschland mitverantwortet.

McCue kommt von dem IT-Security-Spezialisten Okta, wo er dreieinhalb Jahre lang als Senior Vice President (SVP) of Worldwide Partners für den globalen Channel zuständig war. Weitere Stationen seiner abwechslungsreichen Berufslaufbahn sind unter der CRM-Anbieter Gigya (heute: SAP), BI-Hersteller QlikTech und der von IBM übernommen Business Analytics-Spezialist SPSS. Darüber hinaus arbeitete er an Anfang seiner Karriere in der IT-Industrie über zwei Jahre lang als IT-Chef bei Coca Cola.

Nun freut sich McCue bei LogMeIn eine neue Herausforderung anzunehmen: "Hier kann ich meine Erfahrung beim Aufbau von Partnerstrategien, -Programmen und Teams einbringen, und sie für strategische Lösungen nutzen." LogMeIn-CEO Bill Wagner ist überzeugt, mit dem neuen Channel-Chef mehr Kunden als je zuvor zu erreichen und die Beziehungen zu den Partnern deutlich zu verbessern, denn "unsere Partner sind unglaublich wertvolle Stakeholder in unserem Unternehmen."

