Avenga entstand Ende 2019 aus dem Zusammenschluss eines polnischen IT-Beratungsunternehmens mit einem deutschen Systemhaus, einem US-amerikanischen IT-Dienstleister und einem ISV ebenfalls aus Polen. Mittlerweile beschäftigt der transatlantische Digitalisierungsexperte über 2.500 Mitarbeiter an 19 Standorten in Europa, Asien und in den USA.

Nun möchte der Avenga-CEO Jan Webering sein Unternehmen nochmal vergrößern und stellt dazu Mario Wilhelm als CFO (Chief Financial Officer). Damit verantwortet der die Finanzen, Reporting und BI sowie Legal und Compliance im Gesamtkonzern. Wilhelm, der als Finanzchef den Polen Robert Biedrzycki ablöst, ist voller Tatendrang: "Avenga hat sich innerhalb sehr kurzer Zeit als Player auf dem internationalen IT-Markt etabliert, trotzdem geht die Reise gerade erst los. Die DACH-Region beispielsweise ist nach wie vor stark unterdigitalisiert und bietet uns hervorragende Möglichkeiten, was der Gewinn neuer namhafter Kunden aus der Logistik- und Pharmaindustrie in den letzten Wochen eindrucksvoll unterstreicht".

Darüber hinaus möchte der frischgebackene Finanzchef in den USA seine Spuren hinterlassen: "Die hohe Fachkompetenz unserer Mitarbeiter kombiniert mit den Stärken der verschiedenen Avenga-Niederlassungen stimmen uns positiv, in Nordamerika weitere Wachstumschancen realisieren zu können. Dafür zu sorgen, dass dies profitabel gelingt, ist eine ungemein reizvolle Aufgabe."

Vor seiner Anstellung bei Avenga war Wilhelm unter anderem fast sechs Jahre als Managing Director Finance & HR bei Netcologne tätig. Zu den weiteren Stationen in seiner beruflichen Laufbahn gehören unter anderem Unitymedia (dort zuletzt als VP Controlling, Reporting & Planning), PricewaterhouseCoopers (als Manager Corporate Finance) und die Telio Group (Managing Director/CFO). Mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern lebt der begeisterte Wasser- und Wintersportler seit vielen Jahren in Bonn.

CEO Webering ist voll des Lobes über seinen neuen Finanzchef: "Mario Wilhelm passt sowohl als Person als auch von seinem bisherigen Track Record perfekt zu uns. Er verfügt über reichlich internationale Erfahrung und hat in führenden Positionen auf der Finanzseite bereits zahlreiche andere mittelständische ITK-Unternehmen erfolgreich bei ihrem Wachstum unterstützt. Dass er nun unser Führungsteam verstärkt, freut mich sehr."