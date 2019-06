Christian Anding war über zehn Jahren lang im B2B-Marketing von Kaspersky Lab tätig und verfügt über internationale Erfahrungen im IT Security-Business. Der Diplom-Betriebswirt (FH) und Informatikkaufmann will bei Macmon eine neuen Marketingstrategie einführen. Dabei soll der Kunde in Fokus stehen. Er soll individuell und effektiv in allen Phasen des Vertriebsprozesses über verschiedenste Kommunikationskanäle mittels integrierten Marketingmaßnahmen betreut werden.

Die Macmon Secure GmbH wurde 2003 von Christian Bücker, dem Sohn von Rosi Bücker, in Berlin gegründet. Rosi Bücker hat vor über 30 Jahre den sehr erfolgreich agierenden IT-Security-Dienstleister Buecker EDV etabliert und Ende 2018 an Bechtle verkauft (ChannelPartner berichtete).

Macmon-Partnertag 2019

Zum siebten Partnertag von Macmon Secure kamen Anfang Februar 2019 über 100 Partner nach Berlin. Macmon-Partnertag 2019

Christian Bücker (Geschäftsführer von Macmon Secure) begrüßt Michael Mayer (Bechtle Logistik & Service). Macmon-Partnertag 2019

Christian Bücker, (Geschäftsführer Macmon Secure) tauscht sich mit Moderator Stephan Heinrich nach einem begeisternden Vortrag von Karsten Lippert (1. FSV Mainz 05 e.V.) über die Belange der IT-Sicherheit in großen Fußballstadien aus. Macmon-Partnertag 2019

Daniel Karalus (Phalanx), freut sich über den Macmon-Award, verliehen von seinem Partner-Manager Dirk Kierstein. Macmon-Partnertag 2019

Petra Salvador, Partner Managerin bei Macmon Secure, freut sich mit Andreas Bauer (Kapsch BusinessCom AG) über dessen Auszeichnung. Macmon-Partnertag 2019

Gruppenfoto nach der Preisverleihung (von links nach rechts): Christian Bücker (Macmon secure), Beate Möbis (Macmon Secure), Marcel Schwarz (März Network Services GmbH, Niederlassung Berlin), Steven Richter (März Network Services GmbH, Niederlassung Chemnitz), Steffen Uhlemann (März Network Services GmbH, Niederlassung Berlin), Melanie Boese (Macmon Secure), Sven Schlösinger (Macmon Secure), Petra Salvador (Macmon Secure), Christian Preuß (Kapsch BusinessCom), Andreas Bauer (Kapsch BusinessCom), Karsten Lippert (1. FSV Mainz 05 e.V.), Martin Klug (Inconso AG) und Hans Gregor Mendel (Connect Kommunikationssysteme). Macmon-Partnertag 2019

Große Aufmerksamkeit erhielt die Arbeit des Zeichners J. Kücklich, der Eindrücke der gesamten Veranstaltung auf Leinwand mitskizzierte und überraschende Motive entwickelte. Macmon-Partnertag 2019

Mit Obst, Gemüse und frischer Berliner Luft konnten sich die Macmon-Partner am Buffet stärken. Macmon-Partnertag 2019

In der Eventlocation Pier 13 trafen sich Macmon und Partner nach erfolgreichem Konferenzprogramm am Abend in lockerer Atmosphäre zu Essen, Drinks und zum Netzwerken.

Christian Anding freut sich schon auf die neue Herausforderung bei dem Netzwerksicherheitsspezialisten: "Der Schutz von Netzwerken, die Verwaltung und Kontrolle dieser, ist schon heute ein geschäftskritischer Faktor. Durch IoT, OT oder 5G wird die Digitalisierung unserer Wirtschaft rasant an Fahrt aufnehmen, das Sicherheits-Problem verschärft sich. Macmon bietet als deutscher Hersteller eine der innovativsten und einfachsten Lösungen für Netzwerksicherheit am Markt, mit einem Top-Level an Qualität und Flexibilität. Mit zielführendem, integriertem Marketing, das auf dem Einsatz intelligenter und messbarer Technologien basiert, werden wir den Kunden dort erreichen, wo er gerade im Entscheidungsprozess steht. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, denn hier passen meine Auffassungen sowie Erfahrungen, beispielsweise im Bereich Demand Generation und Marketing Automation, ideal zum kreativen Marketing Approach von Macmon - intelligent einfach."

