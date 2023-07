Der Hamburger Backup-Spezialist NovaStor hat eine neue Version seiner Datensicherungslösung NovaStor DataCenter vorgestellt. Sie erleichtert unter anderem die Priorisierung von Backup-Aufträgen. So können Administratoren ihre Backup-Jobs jetzt nach ihrer Wichtigkeit kennzeichnen. Das soll die Wiederherstellung essentieller Daten und Systeme nach einem Desaster beschleunigen.

Außerdem lassen sich nun regelmäßige Restore-Tests einrichten. Dabei können die Admins entscheiden, ob sie sie lieber manuell oder automatisch erledigen. Anschließend erstellt die Backup-Software einen Report, der auch über etwaige Fehler informiert.

Darüber hinaus sollen neue Restore-Templates die Zeit reduzieren, die nach einem Desaster benötigt wird, um die Systeme und Daten wiederherzustellen. Sie enthalten Informationen darüber, wie der Restore-Prozess konkret ablaufen soll. Dazu umfassen die Templates alle erforderlichen Einstellungen für die Wiederherstellung.

Das soll Unternehmen mehr Zeit verschaffen, um sich auf mögliche Katastrophen im Vorfeld vorzubereiten und geeignete Maßnahmen rechtzeitig zu planen. Das ist nach Angaben des Anbieters auch besonders for Situationen interessant, in denen Kollegen im IT-Team zum Beispiel gerade im Urlaub oder aus anderen Gründen abwesend sind. Autorisierte Mitglieder des Teams können die Wiederherstellung dann "auf Knopfdruck" auslösen, so NovaStor.

Ebenfalls neu sind VMware Tags, damit auch die virtuellen Maschinen des Kunden abhängig von ihrer Wichtigkeit für das Unternehmen gesichert werden können.