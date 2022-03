Die Ostertag DeTeWe GmbH aus Walddorfhäslach entwickelt sich mit der Übernahme der Horus-Net GmbH & Co. KG weiter in Richtung Full-Service-Provider. Die OD-Gruppe, die 2018 aus dem Merger der Unternehmen Ostertag Solutions und DeTeWe Communications sowie einem Geschäftsbereich der Euromicron Deutschland entstand, setzt damit die Wachstumsstrategie weiter fort.

Vorerst soll Horus-Net innerhalb der Gruppe als eigenständige Unit agieren. Durch die Akquisition kommen 15 hochqualifizierte Experten aus den Bereichen Netzwerkdienstleistungen, Hard- & Softwarelösungen für Analysen sowie Education Networks in die OD-Gruppe hinzu. Network-Security und Monitoring Dienstleistungen werden besonders im Bankenumfeld und im Bereich der kritischen Infrastruktur gefordert. Ebenso im Gesundheitswesen, in dem Ostertag DeTeWe verstärkt agiert und weiter wachsen will.

Kooperation plus Kerngeschäft

Ostertag DeTeWe wird neben der technischen Expertise auch eine enge vertriebliche Zusammenarbeit mit dem Team von Horus-Net eingehen. Das Marktpotenzial sei sehr groß, nicht zuletzt durch den DigitalPakt Schule oder dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz. In der gemeinsamen Zusammenarbeit der Netzwerkexperten sehe man Möglichkeiten, diese Chancen zu nutzen, ohne das jeweilige originäre Kerngeschäft zu vernachlässigen, teilt Ostertag mit.

"Wir begegnen täglich den steigenden Anforderungen unserer Kunden an die IP-Netzinfrastruktur - insbesondere auch bei Projekten rund um unser Produkt OD Cloud", sagt Manuel Ferre Hernandez, Geschäftsführer der Ostertag DeTeWe. "Die Akquise von Horus-Net liefert uns einen essenziellen Baustein, um diesen Kundenforderungen im Bereich Network-Security und Monitoring Dienstleistungen gerecht zu werden."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Ostertag DeTeWe und auf die neuen Möglichkeiten unsere Kompetenzen in den Dienst des Kunden zu stellen", betont Stephan Bochnia, Geschäftsführer bei Horus-Net. "Unsere Kernkompetenz liegt in der Analyse und Bewertung von Messdaten für LAN, WAN, WLAN oder spezielle VoIP-Projekte. Daraus ergeben sich in erster Linie Tätigkeitsfelder wie Netzwerkmessungen im Störfall, aber auch zur Kontrolle und Verifikation nach Migrationen oder in Projekten, die der Optimierung des Netzwerkes und seiner Performance dienen."