Der IT-Security-Anbieter Forcepoint hat die Position des Vice President EMEA Sales neu besetzt. Der bisherige Amtsinhaber Kevin Isaac, der 2017 ins Unternehmen kam, ist jetzt Chief Revenue Officer. Sein Nachfolger Paul Garvey war zuvor bei IBM knapp drei Jahre Vice President Cybersecurity APAC respektive vier Jahre Director Security Services für den asiatisch-pazifischen Raum. Davor verantwortete Garvey bei Cisco den Ausbau der Security Services in der Region EMEAR (Europa, Naher Osten und Afrika).

Nun soll Garveey die ehrgeizigen Wachstumsziele des US-Unternehmens Forcepoint in Europa umsetzen. Dabei wird er eng mit Christian Patrascu, Senior Director Sales Central Europe und Kira Zaytsev, Head of Channel Sales Central Europe, zusammenarbeiten. Sie leiten den Vertrieb von Forcepoint im deutschsprachigen Raum aus dem Büro in München. Patrascu betreute zuvor die Enterprise-Security-Produkte bei Symantec und bringt jahrelange Cloud-Erfahrung aus seiner Zeit bei Oracle mit. Zaytsev war vor ihrem Wechsel zu Forcepoint bei Symantec für die Betreuung der Channel-Partner in der Region verantwortlich.

Patrascu verantwortet nun bei Forcepoint den konzeptionellen und operativen Ausbau sowie die strategische Weiterentwicklung in der DACH-Region. Zaytsev arbeitet eng mit den bestehenden Partnern des Unternehmens zusammen, baut Kooperationen mit globalen und lokalen Systemintegratoren auf und erweitert den Channel in der DACH-Region mit Unterstützung der Distributoren Infinigate und Arrow. Erklärtes Ziel von Garvey ist es, den Vertrieb weiter zu verstärken und das Unternehmen mit seiner verhaltensbasierten Cloud-Security-Plattform als Security-as-a-Service-Partner von Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung zu etablieren.