Seit drei Jahren ist der Value Added Distributor (VAD) Pax8 schon in Deutschland tätig, zuerst als die deutsche Niederlassung des niederländischen VADs Resello, und seit dessen Übernahme im Juli 2021 eben als Pax8. Ansprechpartnerin für Reseller ist Géraldine Fricke in Frankfurt am Main.

Der nun von Pax8 übernommene Microsoft-Partner Bam Boom Cloud ist ebenfalls schon in Deutschland mit einer GmbH in Hamburg vertreten. Managing Director Deutschland ist dort Christian Sega. Unterstützt wird er im "daily business" durch zwei weiterer Mitarbeiterinnen: die Vertriebsleiterin DACH Gabriela Schönmann und die Head of Operations Wencke Zimmermann.

Das Dienstleistungsportfolio von Bam Boom Cloud soll nun Pax8 in die Lage versetzen, das MSP-Geschäft für die eigenen Reseller zu erleichtern. 2022 wurde Bam Boom Cloud von Microsoft als "Partner of the Year" ausgezeichnet - in der Kategorie "Dynamics 365 Business Central". Damit konnte dieses Microsoft-Partner-Unternehmen unter Beweis stellen, dass es über hervorragende Kenntnisse im Dynamics-Umfeld verfügt.

Mit diesem Knowhow könnten nun die bei Pax8 unter Vertrag stehenden Managed Service Provider (MSP) neue Geschäftsfelder für sich erobern - eben in den Marktsegmenten ERP und CRM. "Die Automatisierung von Geschäftsprozessen ist auf dem Vormarsch, und die Übernahme von Bam Boom wird es uns ermöglichen, neue einfachere Vermarktungsstrategien und Dienstleistungen für unsere Partner zu entwickeln", sagte Pax8-CEO John Street. Die Bam Boom Cloud-Technologie soll in den Cloud-Marktplatz von Pax8 integriert werden, damit sich Reseller dort bedienen und daraus eigene Business-Anwendungen - basierend auf Microsoft Dynamics - für ihre Kunden zusammenbasteln können.

Geraldine Fricke-Bonin, Teamlead DACH bei Pax8, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit ihren neuen Kollegen: "Die Microsoft Dynamics-Expertise von Bam Boom Cloud bietet unseren Partnern neue Marktchancen, insbesondere im SMB Bereich", verkündete sie via Linkedin.



