Marcus Mauch ist neuer Director Sales bei Ricoh Deutschland. In seiner neuen Position verantwortet der erfahrene Manager die operativen Vertriebsaktivitäten des Büromaschinenherstellers in Deutschland. Der Diplom-Betriebswirt kommt von der Euronicom Deutschland GmbH, wo er als Geschäftsführer tätig war.

Personalmeldungen der Kalenderwoche 24/2017

Felix Gaksch zog es aus der Düsseldorfer Gegend ins Münsterland, wo er sich nun als CCO im Management des E-Commerce-Dienstleisters Shopmacher um eine optimale Kundenberatungs- und Ausbaustrategie kümmert.

Lifesize

Die Lifesize, Inc. hat einen neuen Vice President Central Europe. Thomas Nicolaus soll vom EMEA-Büro in München die Präsenz des texanischen Anbieters für Videokonferenztechnologie insbesondere in der DACH-Region ausbauen. Nicolaus verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung im ITK- und UC-Markt. Zuletzt war er als Director Collaboration Video für die Region CEE bei der Acano-Mutter Cisco beschäftigt.

Juniper Networks

Marcus Jewell kommt als Senior Vice President und Generel Manager EMEA zu Juniper Networks. Zu seinen neuen Aufgaben gehören die komplette Vertriebsorganisation sowie die Planung von Vertriebs-und Channelstrategien für den US-Netzwerkausrüster. Jewell hatte bereits eine Reihe von Senior Sales-Positionen in Netzwerkfirmen inne. Vor seinem Wechsel zu Juniper Networks leitete er das EMEA-Geschäft bei Brocade Communications.

Shopmacher

Die Shopmacher eCommerce GmbH & Co. KG ernennt Felix Gaksch zum Chief Customer Officer. Der 30-jährige ist bereits seit Mai 2016 beim E-Commerce-Spezialisten und optimierte bisher als Senior Product Owner das Plattform-Management im Bestandskundengeschäft. Nun verantwortet er die gesamte Kundenbetreuung und soll die Qualität der eCommerce-Beratung weiter ausbauen.

