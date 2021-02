2020 konnte der Security-Anbieter Macmon seinen Umsatz um ein Fünftel erhöhen, das Jahr 2021 steht nun ganz im Zeichen der neuen Produktstrategie. Das Berliner Unternehmen hat sich ganz dem "Zero Trust Network Access" (ZTNA) verschrieben. Eigener Aussage zur Folge verfolgt Macmon den Zero-Trust-Ansatz beim Netzwerkzugang bereits seit 2003.

Doch erst jetzt - in der Pandemie - wurde das Thema "Zero Trust" als wirklich bedeutend wahrgenommen. Der "Zero Trust"- Netzwerkzugang fußt auf der Philosophie, dass weder einem Endgerät noch einem Benutzer ein Vertrauensvorschuss gegeben wird. Der Zugang erfolgt erst dann, wenn sich der User oder Endpoint als sicher und zum Zugriff berechtigt authentifiziert hat.

Nach dem Umzug vieler Endpoints und Mitarbeiter ins Homeoffice, dem weiteren Voranschreiten des "Internet of Things" (IoT) sowie dem Auslagern weiterer Dienste in die Cloud wird "Zero Trust" zu einem immer wichtigeren Bestandteil integrativer IT-Security-Lösungen. Dem trägt nun Macmon Network Access Control-Lösung (NAC) Rechnung - sie gewährt nur definierten Geräten Zugang zum Netzwerk.

So stellte der Security-Hersteller seinen Partnern auch den Software Defined Perimeter (SDP) vor, eine Architektur, die den "Zero Trust"-Ansatz beim Netzwerkzugriff verinnerlicht. Sie verwendet eine Kombination aus Authentifizierung, Autorisierung und Netzwerksegmentierung, die sicherstellt, dass berechtigte User auch aus der Cloud auf das Netzwerk zugreifen dürfen. Diese Perimeter sollen als Schutzschild gegen die große Anzahl von Cyberangriffen dienen.

Die begleitenden Marketingmaßnahmen präsentierte auf dem Partnertag Marketingleiter Heiko Fleschen. Die technischen Besonderheiten von Macmon NAC und SDP brachte Entwicklungschef Gordon Beuchel den Partnern näher. Vertriebsleiter Joachim Diedrich ging auf dem Partnertag auf die Details der Technologiepartnerschaften mit Lancom, Greenbone, Sophos und Splunk näher ein. Business Development Manager Dirk Kierstein erläuterte, wie der Macmon-Channel mit dem neuen SDP-Vertriebsmodell und dem MSP-Partnerprogramm (Managed Service Provider) sein Geschäftsmodell erweitern kann.

Jochen Füllgraf, Leiter Support bei Macmon, skizzierte noch genauer die Spezifikationen von SDP. Demnach erreicht der Nutzer alle Cloud-Applikationen via Single Sign On (SSO) oder über das SDP Cloud Gateway. CEO Christian Bücker betonte, das sämtliche Macmon-Lösungen (NAC, SDP und Identity Access Management/IAM) ausschließlich in Deutschland gehostet werden.

Macmon-Partner zeigte sich mit der Informationsvielfalt auf der Channel-Veranstaltung durchaus zufrieden: "Macmon ist der einzige Anbieter von SDP und NAC und IAM für den durchgängiges Zero Trust Network Access", sagte etwa Sven Rodewald, CEO der Unique Projects GmbH & Co. KG. "Das war für uns wieder eine besondere Gelegenheit, Einblicke in die neuesten Entwicklungen und zukünftigen Einsatzszenarien direkt von den Macmon-Experten zu bekommen", betonte Thomas Beckert, Technology Consultant bei der SHD System-Haus-Dresden GmbH.

Christian Martin von der Geschäftsführung der IOK GmbH & Co. KG fand insbesondere die vorgestellten Vertriebschancen sehr interessant. Und Lukas Göcke, Product Sales Specialist bei Nuvias DACH, ist schon sehr gespannt, wie die Entwicklung zum Thema Zero Trust Network Access mit Macmon voranschreiten wird.