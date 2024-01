Bewertet wurden die Nachhaltigkeitsbemühungen von Ratiodata durch EcoVadis, eine weltweit tätige Rating-Agentur, die seit 2007 bereits über 100.000 Unternehmen umwelttechnisch unter die Lupe genommen hatte. Nach eingehender Prüfung wurde Ratiodata durch EcoVadis mit dem Bronze-Status bedacht.

Das Analysesystem von EcoVadis bewertet insgesamt 21 Kriterien in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Ratiodata hat bei der Prüfung durch EcoVadis eigener Aussage zur Folge überdurchschnittlich abgeschnitten. Insbesondere in den Bereichen nachhaltige Beschaffung und Umwelt konnte der IT-Dienstleister überzeugen.

Das freut ganz besonders sagt Nadine Hube, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Ratiodata: "Die Integration des Nachhaltigkeitsgedankens in unsere strategische Ausrichtung ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir nehmen unsere Verantwortung in diesem Bereich äußerst ernst und betrachten es als wesentliche Aufgabe, nicht nur unsere internen Geschäftsprozesse kontinuierlich nachhaltiger zu gestalten, sondern auch von unseren Geschäftspartnern entsprechende Maßnahmen einzufordern", so Hube weiter.

Auch Martin Greiwe, Vorstandssprecher bei Ratiodata, freut sich über die durch EvoVadis verliehen Bronze-Medaille: "Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsstrategie mit Entschlossenheit weiterzuverfolgen."

Unter dem Dach der "Ratiodata GoesGreen"-Initiative fasst der IT-Dienstleister all seine Aktivitäten zum nachhaltigen Wirtschaften zusammen - von Scope 1 bis Scope 3. Es geht um die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Prozesse, das Einsparen von Ressourcen sowie die Stärkung des Bewusstseins für Nachhaltigkeit in der Belegschaft. Seit 2018 ist die Ratiodata nach der ISO-Norm 14001 'Umweltmanagement' zertifiziert.



