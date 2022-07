Bei der Antwort auf die Frage, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, kommen immer häufiger die Vorgaben des „Treibhausgasprotokolls“ (GHG Protocol – Greenhouse Gas Protocol) ins Spiel. Entwickelt wurde das Standardwerk ab 1998 vom World Resources Institute (WRI), einer Denkfabrik zum Thema Umweltschutz, und dem Unternehmensverband World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Obwohl es sich um eine Initiative aus der Wirtschaft handelt, hat GHG – wie es kurz genannt wird – inzwischen breite Anerkennung gefunden und enorme Auswirkungen. Zum Beispiel basiert darauf der Standard ISO 14064 (Verifizierung der CO 2 -Bilanz). Außerdem sind die darin seit 2001 definierten Scopes („Rahmen“ oder „Geltungsbereiche“) in Großbritannien Grundlage für die obligatorische Berichterstattung zu Treibhausgasen.

Drei Stufen der Klimafreundlichkeit

Meldungen zu gepflanzten Bäumen, reduzierten CO 2 - Emissionen, Nutzung erneuerbarer Energien oder andere umwelt- und klimafreundliche Aktivitäten sind heute auch in der IT-Branche Alltag. Aber auch Ankündigungen, wann Firmen „klimaneutral“ sein wollen, sind an der Tagesordnung. Legt man die GHG-Kriterien an und prüft, auf welchen „Scope“ sich diese Aussage jeweils bezieht, dann offenbaren sich deutliche Unterschiede.

Diese Unterschiede sind nicht nur aus ökologischen oder ethisch-moralischen Gesichtspunkten wichtig. Denn der Scope eines Unternehmens beschreibt, wie weitreichend dessen Aktivitäten sind – und was es möglicherweise für Kunden oder Partner bereits mit übernimmt.

Das GHG-Protokoll unterteilt Treibhausgasemissionen von Unternehmen in drei Bereiche (Scopes):

Scope 1: Direkte Emissionen aus Aktivitäten des Unternehmens und von ihm kontrollierten Anlagen.

Scope 2: Indirekte Emissionen aus eingekaufter und genutzter Energie.

Scope 3: Alle indirekten Emissionen aus Quellen, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden, die aber durch seine Aktivitäten bedingt sind.

Scope 3 erstreckt sich damit auf die gesamte Wertschöpfungskette und umfasst zum Bespiel auch den Transport der verkauften Produkte, Geschäftsreisen und Pendleraktivitäten von Mitarbeitern, eingekaufte Güter und Dienstleistungen etc. Zudem wird Scope 3 noch in sogenannte Upstream- und Downstream-Aktivitäten unterteilt. Upstream-Aktivitäten sind vor allem die, die dazu dienen, Produkte oder Services in den Markt zu bringen. Downstream-Aktivitäten erfassen sogar die Nutzung der verkauften Produkte, deren Entsorgung und Recycling, Investitionen des Unternehmens und sogar die Emissionen von Franchise-Partnern.

Mitarbeit der Partner gefragt

Um den Anforderungen gerecht zu werden, streben Firmen nach mehr Kontrolle über den Lebenszyklus von ihnen vertriebener Produkte und nehmen auch Vertriebspartner immer stärker in die Pflicht. Der Prozess steht am Anfang – wird aber eine ganze Lawine an Veränderungen nach sich ziehen. Ein Beispiel: Am Rande der UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 deutete Microsoft-Präsident Brad Smith an, dass der Konzern Partnerschaften mit Firmen ohne Klima-Ambitionen auf den Prüfstand stellen könnte.

Das ist nachvollziehbar: Denn strebt Microsoft Klimaneutralität nach Scope 3 ernsthaft an, muss es auch dafür sorgen, dass die Emissionen durch Vertrieb und Nutzung seiner Produkte kompensiert werden. Dazu gehört im Zweifelsfall auch die Fahrt des Vertriebsmitarbeiters des Partners zum Kunden.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Verständlich, dass Firmen daher ein Interesse daran haben, dass Partner selbst emissionslos arbeiten – ihnen also diese Aufgabe abnehmen. Kyocera hat damit bereits angefangen und einen Partnerstatus für nachhaltig wirtschaftende Fachhändler eingeführt. Es ist vorstellbar, dass in absehbarer Zukunft alle große IT-Firmen Nachweise von ihren Partnern verlangen – so wie eine ISO 9001 (Qualitätsmanagement) oder im IT-Security-Bereich eine Zertifizierung nach ISO 27001. Allerdings gibt es hier noch viel Raum für Spekulationen. Muss sich um die Emissionen eines Notebooks nur dessen Hersteller kümmern, oder tragen dazu anteilig auch die Anbieter der genutzten Software bei?

Bei Cloud-Diensten wie Microsoft 365 ist die Lage dagegen klar: Der Anbieter muss dafür sorgen, dass die Emissionen kompensiert werden. Bei einem Cloud-Dienst ist die Berechnung der Emissionen auch vergleichsweise einfach. Anders sieht es bei einem Drucker aus. Beim klassischen Verkauf kann der Hersteller überhaupt nicht wissen und belegen, wie viel Emissionen das Gerät während der Nutzungsdauer verursacht. Werden damit 1.000, 10.000 oder 100.000 Seiten gedruckt? Wird es zwei, drei der vier Jahren genutzt – oder fällt es nach sechs Wochen vom Tisch, geht kaputt und wird zum Wertstoffhof gebracht?

Nachhaltigkeit braucht Kontrolle und Nachweise

Es muss also mehr Kontrolle über die verkauften Produkte her. Die Druckerbranche ist dank des langjährigen Trends zu Managed Print Services dafür schon gut aufgestellt. Rechenzentrumsausrüster wie HPE, Dell, Fujitsu und Hitachi Vantara schaffen mit nutzungsabhängigen Angeboten gerade die Grundlagen für die erforderliche Kontrolle. In weiteren Bereichen werden die Hersteller diese Einblicke in und die Kontrolle über den Produktlebenszyklus ebenfalls anstreben.

Diese Entwicklung hat zwei Seiten: Zum einen droht der Channel seine Mittlerrolle zwischen Hersteller und Kunden zu verlieren. Zum anderen wird die Verwaltung der diversen Herstellerbeziehungen für Unternehmenskunden schwierig werden. Möglicherweise tun sich da neue Betätigungsfelder auf. Alternativ können Dienstleister den Emissionsaspekt schon jetzt in Managed Services mit aufnehmen. Für manche Kunden dürfte zum Beispiel ein klimaneutraler Webshop oder eine andere, nachgewiesenermaßen klimaneutrale Dienstleistung, durchaus interessant sein.

Nicht zuletzt sind die Wild-West-Zeiten beim Umgang mit dem Begriff "klimaneutral" inzwischen vobei. Erste Gerichtsentscheidungen bestätigen die Auffassung der Wettbewerbszentrale, der Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft fu¨r fairen Wettbewerb, dass bei der Werbung mit dem Begriff "klimaneutral" transparente Angaben darüber erforderlich sind, wie die beworbene Klimaneutralität erreicht wird.

Das Landgericht Konstanz stellte in einem Verfahren etwa fest, dass darüber aufgeklärt werden muss, ob das werbende Unternehmen zumindest teilweise – durch eigene Energieeinsparungen im Betrieb oder durch Einsatz regenerativer Energien – zur Verringerung der CO 2 -Emissionen beitra¨gt oder ob es lediglich CO 2 -Zertifikate kauft (Aktenzeichen 7 O 6/21 KfH).

Das Landgericht Kiel (Aktenzeichen 14 HKO 99/20) bemängelte in einem anderen verfahren, dass die Aussage "klimaneutral" im Zusammenhang mit dem Unternehmensnamen den falschen Eindruck erwecke, dass das gesamte Unternehmen klimaneutral sei. Im verhandelten Fall wurden jedoch lediglich bestimmte Produkte klimaneutral gestellt. Da sich Klimaneutralität mit unterschiedlichen Mitteln erreichen lasse, sei es für Verbraucher wichtig, beim Kauf unproblematisch Informationen daru¨ber zu erhalten, auf welche Weise die Klimaneutralität erreicht wird.

Mehr zum Thema:

Zum Download von ChannelPartner Heft 5 2022 mit dem Schwerpunit "Nachhaltigkeit"

Zum Download von ChannelPartner Heft 8/9 2021 mit dem Schwerpunit "Nachhaltigkei

Nachhaltigkeit im IT-Channel: Green-Washing und Greta-Bashing sind out

Zusätzlicher Umsatz durch Nachhaltigkeit bei HP